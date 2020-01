“Se puede congelar el precio del kilo de pan si se congela, también, la harina”, plantean

Así lo expresó a este medio el vicepresidente de la Federación de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires, Emilio Majori, sobre la propuesta de fijar el kilo de pan en un valor de hasta cien pesos. Además, pidió “aplicar las reglamentaciones que rigen en la industria” ante la informalidad, que “es del 70 por ciento”.

Esta semana, trascendió que la Federación Argentina de Industrias de Pan (FAIPA) le solicitará una reunión a la Secretaría de Comercio Interior con la idea de proponer que el kilo de “pan francés fresco” se congele en un valor de cien pesos durante seis meses. Así, ingresaría en la nueva nómina de Precios Cuidados de enero próximo. Tras la noticia, surgieron las dudas de que, debido a los impuestos y los incrementos en el valor de la harina, los comerciantes del sector puedan hacer frente a ese valor. A eso, además, se sumaría la importante caída sostenida en ventas y en consumo.

Por eso, El1 Digital se comunicó con el vicepresidente de la Federación de Industriales Panaderos de la Provincia de Buenos Aires y titular de la entidad en La Matanza, Emilio Majori, que se pronunció sobre la iniciativa: “Se puede congelar el precio del kilo de pan en cien pesos siempre y cuando se congele, también, el de la bolsa de harina, en mil”.

“Estamos dispuestos a sentarnos a discutir en una mesa de diálogo, sabemos que nuestro producto es sensible a la sociedad y debemos tener la responsabilidad de acudir en situaciones de emergencia, como en este caso”, sostuvo, y agregó que “está la idea de juntarnos”. “Todo se puede hacer, vamos a trabajar en conjunto con las autoridades”, añadió.

No obstante, hizo mención en que, para que el sector panaderil pueda sortear el mal momento económico, hay que tener en cuenta los altos índices de comercios en negro en el rubro: “La informalidad en todo el país es del 70 por ciento… Si un 70 por ciento no paga impuestos, no vamos a salir adelante”. “Hay que discutir de qué manera podemos aplicar las reglamentaciones que rigen en la industria. A los formales se les hace mucho más difícil de esta forma”, sentenció sobre uno de los “puntos fundamentales” a discutir, también, con las autoridades nacionales y provinciales.