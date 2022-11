Sebastián Ramseg, el animador matancero que ilustró el nuevo libro y rompecabezas sobre Messi

A lo largo de 40 páginas conformadas por didácticos textos y fascinantes dibujos, los lectores pueden recorrer las distintas etapas de la vida del delantero, desde su infancia hasta su presente adulto. Asimismo, pueden jugar con el rompecabezas de 300 piezas y entretenerse con divertidos cuestionarios que incluyen interrogantes como “¿Quién era el ídolo de Lionel cuando era chico?” o “¿Cuántos goles metió en su primer partido en un Mundial?”

Sobre las cuestiones que tiene en cuenta a la hora de retratar al futbolista, Ramseg explicó en diálogo con El1 Digital: “Siempre uso fotos de referencia, donde trato de buscar buenas expresiones en sus caras, además de prestar atención a sus poses, corridas, jugadas, festejos y situaciones características suyas, como cuando mira al cielo y señala con los dedos”.

Entre los momentos plasmados en los dibujos de Messi para armar aparecen su niñez y sus comienzos deportivos en Rosario, su distinguido paso por el club Barcelona (España) y su llegada al club París Saint-Germain (Francia), su vínculo con el otro astro argentino del fútbol Diego Armando Maradona, sus celebraciones con Sergio “Kun” Agüero y Ángel Di María, distintas victorias y premios, además de los significativos festejos de la tribuna durante los partidos.

Todo el trabajo de animación fue digital y abarcó alrededor de un mes. Sobre el proceso, Sebastián describió: “Usé lápiz y fui pintando en capas en la pantalla, donde tuve una base de la piel y le fui agregando sombras y demás aspectos. En este caso, la editorial no quería algo súper realista, sí que se reconociera el personaje, pero que a nivel colores se viera como una ilustración”.

Una relación artística de larga data

Cabe recordar que Messi para armar no fue el primer proyecto en que el artista matancero retrató a Messi. Además de hacerlo recientemente para una iniciativa personal, lo ilustró en el libro de 2014 Gaturro y Lio – El gran desafío, de Cristian Gustavo Dzwonik y a beneficio de UNICEF. Para su realización también recibió información vinculada a la manera de pararse, patear y jugar del delantero rosarino. Tiempo después, lo desarrolló en otro proyecto -que finalmente no salió a la luz- que consistía en diez páginas de una historieta en la que el futbolista ingresaba a un videojuego.

“Algo que me pasa cada vez que arranco algún proyecto con Messi es que hay como un cambio en él que me hace modificar el libro (risas). Para el de la historieta y videojuego, justo se había dejado la barba y cambiado el color de pelo, entonces tuve que modificar todas sus caras. A lo largo del tiempo, también me ocurrió en relación a las camisetas y los logos de las marcas. Para este último libro sucedió el cambio de equipo, así que hubo que incluir imágenes de cuando llegó a Francia para jugar en el PSG”, recordó.

Admiración detrás de los dibujos

“No soy la persona más futbolera del mundo, pero Messi tiene un talento enorme en lo futbolístico y, a su vez, una manera de ser para felicitar. Lo que más me sorprende es que no cambió su manera de hablar ni su acento, está en España desde chico y sigue hablando como si estuviera en Rosario. Además, es una persona muy humilde ya que, teniéndolo todo, tiene muchos gestos que no son muy comunes en las figuras de esa talla”, concluyó Ramseg.