Según la CICOP, la mayoría de los contagios entre los profesionales de la salud se produjo «desde el sector privado al público»

Así lo sostuvo Fernando Corsiglia, vicepresidente del principal sindicato de los trabajadores sanitarios bonaerenses. También, anticipó detalles de la jornada nacional de lucha que preparan, junto a otros sindicatos del sector, para el próximo 10 de junio.

El vicepresidente de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Fernando Corsiglia, analizó las problemáticas que afectan al personal profesional de la salud, especialmente, en la provincia de Buenos Aires y, en ese contexto, en el marco de la situación de pluriempleo que alcanza a gran parte de los trabajadores del sector, recordó que las condiciones de prevención y cuidado en el sistema de salud público-privado argentino “no son iguales en todos lados” y que, en líneas generales, en la mayoría de los contagios entre ese personal, “ha habido un contagio inicial en el privado y se ha llevado al sector público”.

Respecto a los contagios entre los profesionales de la salud, Corsiglia, en diálogo con Radio Universidad, repasó: “Los primeros casos tienen que ver con situaciones de viaje, pero, a partir de la segunda o tercera semana, ya empezamos a tener contagios horizontales. La problemática principal es la del pluriempleo. Los trabajadores de la salud trabajan en dos, tres, cuatro lugares… van de un lugar a otro. En la semana van a distintos efectores y, como las condiciones de cuidado, de protección, no son iguales en todos lados, lo que ha sucedido es que, en la mayoría de las situaciones, ha habido un contagio inicial en el (sistema) privado y se ha llevado al sector público”, amplió. En este sentido, la CICOP estima que «ya hay 1.500 trabajadores de la salud contagiados» a nivel nacional.

“Cuando uno lleva el virus, por supuesto sin saber, y se genera esa cadena de contagios, luego es muy difícil de cortar. Hay que llevar a las situaciones de aislamiento que conocemos y, de algún modo, quedarse con una parte menos del equipo de salud para asistir y tratar de estas situaciones. De hecho, se ha venido dando de este modo”, detalló.

Jornada nacional de lucha

La CICOP anunció, para el próximo 10 de junio, una Jornada Nacional de Lucha. “Estamos trabajando con diversas organizaciones del Área Metropolitana, de la Ciudad, también con algunos gremios del interior del país, porque las problemáticas son comunes y eso nos lleva a concentrarlas en una acción común. La situación es preocupante, con el aumento del número de casos. Las cosas que se han hecho y las que faltan por hacer son, si se quiere, las dos caras de una moneda”, introdujo Corsiglia.

“Por un lado, la decisión del aislamiento preventivo generó que no tengamos una exposición abrumadora de número de casos, y eso permitió generar mejores condiciones para la atención de nuestros pacientes”, reconoció el vicepresidente de la CICOP. “También, es cierto que hay situaciones que se han resuelto, o mejorado, y otras que no. El cuello de botella sigue siendo el tema de la salud en la provincia de Buenos Aires, la situación crónica de salarios y condiciones laborales, que no permite que generemos mejores condiciones de trabajo para que nuestros profesionales trabajen allí”, remarcó.

Así, algunos reclamos que vienen serán por salario, condiciones laborales, “personal suficiente con salarios acordes”, así como comités de crisis con participación sindical, entre otros. Sobre cómo será la jornada, Corsiglia anticipó que contará con “acciones locales” en lugares donde el sindicato tiene representación, además de acciones en otras provincias del país, con otras representaciones sindicales.

Está previsto que la activad central se lleve a cabo en Capital Federal. “Seguramente haremos una actividad central, con los cuidados lógicos y el distanciamiento que hay que tener, en la Ciudad de Buenos Aires. Allá por el día 10, vamos a definir los detalles. Entendemos que le vamos a dar un carácter de radio abierta”, adelantó.