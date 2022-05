Semana Mundial del Parto Respetado: especialistas advierten sobre la persistencia de la violencia obstétrica en el país

En este sentido, también marcaron que el acceso al parto respetado puede convertirse “en un negocio” y aun así “no garantiza ese objetivo”.

Así, la psicóloga perinatal Brenda Charnis, quien forma parte de la agrupación del Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina (OVOA), sostuvo: “Creemos que las violencias obstétricas recrudecieron muchísimo respecto del informe que realizamos en 2015 por (causa de) la pandemia, sobre todo (por el hecho de) no permitir el acompañamiento en las cesáreas y partos, los controles obstétricos aún son sin acompañantes”.

“Consideramos ridículo hablar de una ‘Semana del Parto Respetado’. No están dadas las condiciones para hacerlo. Hay que pagar aranceles carísimos o ir a cuatro o cinco hospitales, que atienden bajo las premisas establecidas por ley, y aun así, no hay garantías de que estén dadas las condiciones”, enfatizó a la agencia estatal Télam.

Cabe mencionar que la especialista se refiere a la Ley de Protección del Embarazo y del Recién Nacido Nº 25.929, más conocida como la ‘Ley del Parto Respetado’, por la cual fueron establecidos los derechos básicos que garantizan el respeto y autonomía de las mujeres y en su relación con sus bebés recién nacidos, en la etapa del embarazo, parto, trabajo de parto y postparto.

Humanizar la atención del parto

En 1985 la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó a cabo una reunión en la ciudad brasileña de Fortaleza de la cual surgió la declaración titulada “El embarazo no es una enfermedad”, que dio origen a una serie de iniciativas y normativas en favor de la transformación del modelo sanitario con el propósito de “humanizar” la atención del parto, promover el protagonismo de la persona gestante y su familia, así como transformar las maternidades en instituciones “centradas en la familia”.

En esta línea, Charnis resumió qué significa un parto respetado: “Estamos hablando de respeto, que no te insulten, que no te griten, que no te realicen procedimientos en tu cuerpo como la episiotomía, poner oxitocina, apretarte tu panza, además de cesáreas innecesarias, entre otras cosas que no hayas autorizado. Que te informen tus derechos y te permitan estar acompañada, cosas básicas que hacen a la autonomía de la mujer, en este país no suceden, si pasan, es porque tuviste suerte”.

Asimismo, marcó que la ley 25.929, “si bien es súper necesaria, no tiene una figura legal que venga a sancionar el mal ejercicio de los profesionales”.

En igual sentido, Violeta Osorio, también integrante de la agrupación de OVOA y Las Casildas, ratificó la persistencia de estas violencias obstétricas y el punto de inflexión sobre la necesidad de reformar o crear un nueva ley del parto respetado o humanizado.

“Tener una ley que habla sobre el marco de derechos en relación a la atención obstétrica y otra ley como la 26.485, de protección integral de las mujeres, que describe la violencia obstétrica como una vulneración sobre nosotras, nos convierte en un país pionero”.