Semana mundial del VIH-SIDA: Jornada abierta a la comunidad en el Hospital Paroissien

Este jueves, de 9 a 12, la comunidad hospitalaria del Hospital Paroissien, de Isidro Casanova, así como la Unidad de Infectología y el área de Residencia de Trabajo Social, llevaron a cabo una Jornada abierta a la ciudadanía en el marco del “Día Mundial de Acción por el VIH-SIDA”, en el contexto de la Semana mundial por la enfermedad.

La actividad se desarrolló en el hall central del establecimiento, e incluyó actividades como distribución de preservativos y folletos, así como la proyección del video “Vivir con VIH hoy”, entre otras acciones.

Así, desde el nosocomio ubicado en Avenida Juan Manuel de Rosas al 6.000, en diálogo con El1 Digital, Inés Vieni, psicóloga del Servicio de Infectología, detalló: “La intención es difundir información, promover el cuidado de la salud, que se sepa la diferencia entre VIH y SIDA, que la gente no tenga miedo a hacerse el testeo ni a saber el diagnóstico. Que, si tiene personas alrededor que tienen VIH, sepan de qué se trata, no tengan miedo y que no haya un estigma que, aun a 40 años de la aparición de la epidemia, lamentablemente todavía persiste”.

“Hoy participaron muchas personas, como siempre. Participó la Unidad de Infectología, su Residencia, la Residencia de Servicio Social, las personas que asisten a nuestros consultorios, voluntarios, quienes hace muchos años que trabajan con nosotros. Hicimos un video con la intención de promover los cuidados, el conocimiento y la información. También hicimos juegos informativos, siempre con la idea de difundir información para eliminar el estigma de la discriminación. Cuanto más sabemos, mejor es. No se pueden cambiar las cosas que no se conocen. Tenemos muchas cosas por cambiar todavía, y desafíos pendientes”, enfatizó.

Por su parte, Victoria Vera, integrante de la Red de Pensionados de La Matanza, contó: “Vivo con el virus hace 25 años. Hoy nos juntamos en el Hospital Paroissien para concientizar a la gente. Se puede vivir con VIH, con muchas precauciones. Los testeos se hacen lunes, miércoles y viernes, en la parte de Asistencia Social piden un turno y se los va a atender. Siempre fuimos voluntarios, hoy somos Red de Pensionados de La Matanza. Somos diez compañeros, que tratamos de poner un granito de arena entre todos y hacer la diferencia. Trabajamos con gente que llega al Hospital Paroissien y tratamos de ayudar a todo aquel que lo necesita por el tema VIH. Brindamos asesoramiento”.En relación al video, Vieni destacó: “Tuvimos la suerte de contar con Leonela, que es intérprete de lengua de señas, porque la idea es justamente proponer una salud de calidad e inclusiva, e incluir a cada vez más personas”.

Por último, el voluntario José Luis Contreras, sumó: “Soy expaciente, y voluntario del Paroissien desde hace muchos años. Ahora formo parte de la Red de Pensionados. El trabajo de hoy consistió en entrega de preservativos, folletería, e información a la gente sobre el VIH”.