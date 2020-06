“Si una tarjeta SUBE no autorizada se usa todos los días, la vamos a bloquear”, advirtió Meoni

El ministro de Transporte de la Nación detalló que se trabaja en el proceso tecnológico para asociar este elemento a los certificados de circulación, pero que no se restringirá su uso para casos de extrema necesidad y urgencia. “No queremos restringirla para casos de emergencia”, ratificó.

Cuando falta menos de un día para el comienzo del aislamiento obligatorio estricto en el Área Metropolitana de Buenos Aires dispuesto por las autoridades, la implementación de controles al transporte público continúa en el centro de las preocupaciones.

En este sentido, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, explicó que, en relación al uso de la tarjeta SUBE, por el momento no tienen planificado un bloqueo automático de ese elemento para los usuarios no autorizados (quienes no sean trabajadores esenciales), pero sí está previsto bloquearlas en caso de reiterados usos sin autorización.

Por lo tanto, quienes no sean trabajadores esenciales, podrán usarla de manera excepcional, para emergencias.

“Estamos trabajando en el proceso tecnológico para que la SUBE esté vinculada con los certificados de circulación. Si una SUBE no autorizada se usa en un día, no pasa nada. Si se usa todos los días, la vamos a bloquear», advirtió Meoni en declaraciones a la radio AM750.

En esta línea, el funcionario nacional marcó que no se pretende restringir su uso en caso de una emergencia. «Estamos trabajando para bloquear la SUBE que se use diariamente y no esté asociada a un certificado de circulación. No queremos restringir que se use la SUBE en un caso de emergencia», ratificó.

“Tenemos que ser muy cuidadoso con las restricciones de la SUBE. Las excepciones serán contempladas, para no dejar a nadie que tenga que resolver una urgencia sin viajar” sostuvo Meoni.

En relación a las nuevas restricciones, el ministro de Transporte aclaró que no habría cierres en accesos a la Ciudad de Buenos Aires, pero sí mayores controles.

“Se van a cerrar accesos a las estaciones de tren, va a haber mayor control en las formaciones. También va a haber más controles en las líneas de colectivos con más afluencia de pasajeros”, ratificó Meoni, quien señaló, además, que el objetivo de la nueva etapa de la cuarentena es volver al promedio de 700 mil usuarios diarios en el transporte público, para evitar una propagación aún mayor del virus.