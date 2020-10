“Siento que mi deber es venir a terminar la tarea que empezó Néstor”, dijo el Presidente en el homenaje a diez años de su muerte

Alberto Fernández encabezó la conmemoración central en memoria de Kirchner, con un acto en que se inauguró la instalación en el CCK de la estatua del exjefe de Estado que había sido retirada de la sede de la Unasur, en Ecuador. “Cada una de las promesas que hicimos en campaña, las voy a cumplir y, como Néstor me enseñó en 2003, vamos a poner de pie a la Argentina”, dijo para repasar, también, el primer aniversario de la victoria del Frente de Todos.

El Presidente, Alberto Fernández, encabezó, este mediodía, el homenaje central a diez años de la muerte de Néstor Kirchner, donde, visiblemente emocionado, planteó: “Siento que mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó él y que siguió Cristina y así lo vamos a hacer”.

La conmemoración comenzó con un video en el que se repasó la historia del monumento con su figura que, desde este martes, quedó emplazado en el hall de acceso del Centro Cultural Kirchner (CCK). La estatua se había instalado, originalmente, en 2014, en la sede de la Unasur, en Ecuador, organismo regional del cual el expresidente fue primer secretario general. Pero, con el giro de los gobiernos latinoamericanos a la derecha, esa sede se cerró y la estatua fue retirada, en 2019, y alojada en un depósito en Quito hasta que, antes de asumir como Presidente, el propio Fernández intercedió para que regresara a la Argentina para ser inaugurada hoy.

“Es el discurso más difícil que me ha tocado. Es un día especial para todos nosotros porque, evidentemente, el destino existe y quiso que, el 27 de octubre del año pasado, ganáramos las elecciones para volver a poner, en la Casa de Gobierno, a un Presidente, una vicepresidenta y funcionarios preocupados por los que peor están y darles derechos a los que menos tienen”, planteó Fernández y agregó que, este martes, el aniversario del triunfo del Frente de Todos coincide con la década desde que murió Kirchner, de quien fuera jefe de Gabinete durante toda su gestión.

“No es fácil porque, en mi vida, hubo un antes y un después de Néstor porque me di cuenta de que había otra forma de hacer política”, apuntó el jefe de Estado y destacó “la épica, el coraje y el animarse a enfrentar a todos” del estilo que marcó Kirchner.

“Es algo no usual en la política y lo vi en él. En un principio, éramos muy poquitos los que creíamos en la osadía de pensar que había llegado el momento de hacer otra cosa en la política argentina y de animarse a ser políticamente incorrecto. Néstor, en esencia, fue eso, un Presidente que se animó a hacer lo que las entrañas de la tierra reclamaban y lo que la política consideraba difícil hacer, y tuvo el coraje de hacerlo. Por eso, sus logros son infinitos”, recordó sobre la construcción política que, sin un amplio apoyo del peronismo, Fernández construyó junto a los Kirchner hasta llegar al poder en 2003.

“Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido y que era el camino”, destacó como legado para los jóvenes y apuntó que el emplazamiento de su imagen en el CCK es el lugar indicado para recordarlo porque Kirchner había “soñado” con ese lugar “como lo que es hoy: el centro cultural más grande de América Latina”. “Este era el lugar en el que tenía que estar para que, cada uno que entre por esa puerta a disfrutar de este lugar, pueda ver al hombre que tuvo la idea de construir esto y que fue el Presidente que cambió la historia de la Argentina”, sumó.

Ya sobre el final, agregó: “Siento que mi deber es venir a terminar con la tarea que empezó Néstor y que siguió Cristina y así lo vamos a hacer”. “Cada una de las promesas que hicimos en campaña las voy a cumplir y, como Néstor me enseñó en 2003, vamos a poner de pie a la Argentina. Cada vez que tengo que tomar una decisión, me pregunto cómo haría Néstor y trato de encontrar la respuesta. Lo único que le pido a la vida es que Néstor me acompañe siempre”, cerró, interrumpido por el llanto.

Antes del discurso presidencial, hubo un repaso de los discursos más destacados de Kirchner, como el del día de su asunción, el 25 de mayo de 2003; el que pronunció en la ex ESMA cuando pidió “perdón, en nombre del Estado por haber callado” tantos años por los crímenes cometidos durante la útima dictadura cívico-militar y ordenó retirar los cuadros de los genocidas; la modificación de la Corte Suprema de Justicia y el anuncio del pago al FMI. Al homenaje se sumaron, además, los mensajes de los expresidentes de Bolivia, Evo Morales; y de Ecuador, Rafael Correa, como así también los de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y de la referente de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

En el recinto del CCK, acompañaron al Presidente distintos funcionarios del Gobierno nacional, legisladores, gobernadores, referentes de la CGT y la CTA e intendentes bonaerenses, como el matancero Fernando Espinoza.

Tal como había anunciado ayer, la vicepresidenta no participó del homenaje. “Como todos y todas saben, no concurro a actividades públicas u homenajes que tengan que ver con aquel 27 de octubre. Tal vez, sea un mecanismo inconsciente de no aceptación ante lo irreversible”, explicó Cristina en la extensa carta publicada este lunes, de la que, durante el acto, se rescató el tramo donde agradeció a Fernández por la conmemoración.

“En este 27 de octubre, quiero agradecer a todos cada uno de los argentinos y las argentinas, las muestras de reconocimiento, cariño y amor hacia quien fuera mi compañero de vida. Y, especialmente, a Alberto, tanto por la decisión de repatriar la figura de bronce de Néstor que alguna vez emplazamos en la sede de la Unasur, en Quito, allí en la exacta mitad del mundo, como la de su nuevo emplazamiento en el hall del Centro Cultural Kirchner. Sinceramente, es una caricia al alma”, dijo la expresidenta al recordar que Kirchner “amaba ese lugar” porque su padre, empleado de Correo Argentino, lo llevaba al edificio cada vez que viajaban a Buenos Aires. “Definitivamente, es un buen lugar para él”, consideró en ese sentido.