Sigue la lucha de los bomberos de la Matanza

Desde la redacción de Diario NCO y en contacto con el estudio, la producción de Haciendo Radio conducida por Oscar Pettinato se mantuvo en línea con unos de los integrantes de Bomberos Voluntarios de La Matanza, Gustavo Cid, director de la institución.

Al comienzo de la entrevista, Pettinato le comentó a la audiencia que el voluntario de bomberos de La Matanza pasó por acontecimientos especiales estos días, y éste le respondió: «Así es, hace ya quince días el destacamento de González Catán recibió un autobomba nuevo».

«Este año, pudimos comprar un autobomba para cada uno de nuestros seis cuarteles, entregamos cinco, nos queda el de Isidro Casanova”, agregó orgulloso.

Por otro lado, el presidente de la institución actualizó su situación con la escalera mecánica que compraron y quedó retenida en la aduana y que al día de hoy aún continúa allí.

Explicó que necesitan sacarla con urgencia: “además de los 210 equipos de protección personal que están llegando en los próximos días para todos los bomberos”.

Pettinato resaltó que es imprescindible que el material llegué, a lo que Cid confirmó la urgencia puesto que aunque haya buenas intenciones, “no pueden estar a la espera como lo están sosteniendo, poniendo en juego la vida de los bomberos que siguen trabajando todos los días”.

Asimismo, Gustavo Cidrecordó que el año pasado tuvieron la idea deponer en venta el cuartel central para poder pagar las deudas: «Por las malas administraciones de los últimos treinta años, se generó una deuda millonaria, y la opción que decidimos entre todos los socios fue poner a la venta el histórico cuartel central, sacar todas las deudas y comenzar con un cuartel nuevo”.

“Es nuestro forma de salir a flote”, continuó, “pero las autoridades propusieron otra salida que no sea vender el central, pero hasta el día de hoy, después de un año, no se ha tocado el proyecto de ley de Sergio Massa, que tiende a condonar la deuda de la AFIP y así podríamos sacar lo de la aduana. Estamos en un callejón sin salida si las autoridades no nos ayudan”.

Pettinato le preguntó sobre la compra de las autobombas: “¿por qué las autobombas pudieron estar y la escalera no?”, Cid explicó que hace unos meses los planes de pago que tenían estaban vigentes pero que ahora han caducado por falta de pago.

«Las autobombas que compramos, se hacen acá en Argentina pero tienen un valor que por una acá, afuera compramos diez. Si estuviéramos en una situación normal apoyaríamos la industria nacional, pero en nuestra situación no nos podemos dar el lujo», agregó Cid.

Oscar Pettinato prometió seguir en contacto para la difusión que no deja de llegar a las personas y que la presión llegue a las autoridades para generar cambios y poder conseguir lo que sea necesario para que la vida de los voluntarios sea más protegida.