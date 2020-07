Siguen subiendo los casos en La Matanza: otra jornada récord, con 634 nuevos contagios

El 0,1 por ciento de los matanceros infectados se contagió en algún de viaje, mientras que el once por ciento tiene vínculo estrecho con algún contagiado. Por su parte, el 67,3 por ciento contrajo la enfermedad por transmisión comunitaria y el 5,8 por ciento son trabajadores de la salud. El 15,6 por ciento restante se encuentra en investigación epidemiológica. Así, en más de seis de cada diez infecciones, no se puede trazar el nexo epidemiológico de la enfermedad, por lo que no se puede conocer cómo se contrajo el virus.