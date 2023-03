Simplemente, los mejores. Premios «The best»

En París, en la entrega de los premios “The Best” a los mejores de la temporada 2022, organizada por la FIFA, la legión argentina se llevó todos los galardones: Lionel Messi fue elegido como el mejor jugador; Emiliano Martínez como el mejor arquero; Lionel Scaloni como el mejor entrenador; y la hinchada argentina por su color y aliento constante.

“Les agradezco a mis compañeros. Con Scaloni y el Dibu estamos representándolos. Esto es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos. Este año fue una locura. Pude conseguir mi sueño. Gracias a la gente de Argentina por ese mes que vivimos”, expresó Messi en el cierre de la gala, con su segundo premio “The Best” en la mano.

La primera emoción llegó con la designación de Emiliano Martínez como el mejor golero argentino, imponiéndose sobre Thibaut Courtois y Bono (Yassine Bounou). “Es un orgullo para mi país poder ganar un Mundial después 36 años. También para nuestra gente que se sabe lo emocional que es y más el año difícil que veníamos pasando económicamente. Mi familia es gran parte de esto. La gente del Aston Villa. La gente de la Selección. Scaloni que me dio la chance de jugar. Cuando me preguntaban de chico quién era mi ídolo referente como arquero, ver a mi mamá limpiar edificios ocho, nueve horas, y a mi papá trabajar, mis ídolos son ellos”, indicó el “Dibu”.

Luego Scaloni fue seleccionado como mejor DT, ganándoles la terna a Pep Guardiola y a Carlo Ancelotti. “Es un premio que lo votan los futbolistas y tiene un valor enorme. Quiero agradecerles a los jugadores, a los 26 que nos llevaron a la gloria. Sin ellos no hubiésemos podido conseguir nada. Al presidente de la AFA por permitirme ser entrenador de esta selección maravillosa, a todo mi cuerpo técnico, que más que cuerpo técnico, son amigos. Eternamente agradecido. No hay cosa más linda que ver feliz a tu gente, ver esa gente emocionada en las calles, disfrutando, no tiene precio. Los jugadores han jugado para ellos. Y por último a mi familia, mi esposa, mis hijos, que están acá. Y a mi mamá, papá y hermanos que están en Pujato, mi pueblo. Gracias a ellos soy lo que soy”, expresó el santafesino.

El momento más risueño de la velada fue cuando subió al escenario Carlos Pascual, “Tula”, presente en 13 Copas del Mundo y representando a la hinchada argentina. “Debería estar internado, pero sigo tocando por Argentina, lo mío es una pasión”, dijo el mito del bombo, a los 82 años.

Y por último, en el momento más álgido de la noche parisina, Leo subió al escenario para recibir un nuevo galardón, por sobre Karim Benzema y Kylian Mbappé. “Para cualquier jugador, son muy pocos los que lo pueden conseguir, y gracias a Dios se dio. Quiero agradecer obviamente a mi familia, a la gente de Argentina, por haber vivido de manera especial y va a quedar de por vida en los recuerdos. Un beso grande a ms hijos que están mirando. Gracias”, cerró el mejor jugador del mundo.si