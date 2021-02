Sin diálogo con el Ejecutivo, Troncoso vuelve a reclamar la aplicación de la ley de paritarias municipales en La Matanza

El titular del sindicato que representa a los trabajadores estatales del Distrito advirtió que no se están cumpliendo los acuerdos a los que se habían llegado en octubre, en el marco de la conciliación obligatoria. “Estamos intentando tener diálogo pero no encontramos respuestas”, reprochó.

Tras un año signado por la fuerte conflictividad con el intendente, Fernando Espinoza, el Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (STMLM) que conduce Daniel Troncoso inicia 2021 con reclamos renovados: este jueves, en conferencia de prensa, el dirigente sindical le demandó al Ejecutivo que cumpla con la aplicación de la ley 14.656, popularmente conocida como la legislación de “paritarias municipales” porque regula las relaciones laborales en el ámbito municipal.

El compromiso de avanzar en la conformación de un Convenio Colectivo de Trabajo para los estatales locales, como prevé la ley, fue parte del acuerdo que se alcanzó en octubre pasado, cuando el conflicto local se extinguió al finalizar la conciliación obligatoria que dictó la Provincia para evitar un paro, pero, según dijo Troncoso, “no hay intención de hacerlo”. Si se aplicara, las paritarias municipales quedarían establecidas como discusiones obligatorias, más allá de la voluntad del Ejecutivo, entre otras reparaciones para el sector, como el pase a planta tras un año de trabajo.

El reclamo volvió a hacerse público en el marco de un ciclo de capacitaciones, que comenzó este jueves y se extenderá en otros tres encuentros, que la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) dictará a los delegados municipales para que conozcan los detalles de la legislación y qué derechos contempla.

“El año pasado, tratamos de obtener un aumento de sueldo, pases a planta y corridas de categoría, con el pleno funcionamiento de la ley, que ya tiene seis años, pero hay intendentes, como en La Matanza, que no permiten ponerla en vigencia. Lo único que deberíamos hacer es sentarnos, firmar el Convenio Colectivo de Trabajo. Si no se hace, es ilegal, y no hay intención de terminar con la precarización laboral”, disparó el titular del STMLM.

En ese sentido, planteó que “hay trabajadores con contrato desde hace 20 años y se está mezclando el trabajo municipal con el de las cooperativas”. “Hoy, en muchas dependencias, el Municipio tiene cooperativistas, con un ingreso de 10.000 o 13.000 pesos, que hacen el trabajo municipal y son mano de obra gratuita”, reprochó.

El largo camino de la ley

La normativa provincial fue sancionada en noviembre de 2014 y le daba cinco años de ventana a los intendentes para adecuarse a su aplicación. Pero a más de un año de extinguido ese plazo, “son solo 64 los municipios donde está en vigencia, mientras el resto la dilata“, entre ellos, La Matanza, explicó Gustavo Seva, secretario de Estadísticas, Capacitación sindical y Formación profesional de FeSiMuBo, desde donde se capacitará a los trabajadores locales.

“¿Por qué no la cumplen? Porque nosotros vinimos a desnudar y a mostrar lo que realmente pasa en la Provincia. Los municipios son feudos, donde el dinero de los contribuyentes es utilizado por los intendentes, sin distinción de color político, para hacer su propio desarrollo político y la variable de ajuste más importante que tienen es el sueldo de los trabajadores. Tener un Convenio Colectivo corta los contratos eternos, el uso del monotributo y, por eso, se oponen tanto a esta ley”, sumó el secretario de Organización de FeSiMuBo, Víctor González.

Según Troncoso, de los compromisos asumidos en octubre, solo se cumplió el pase a planta permanente “de 80 trabajadores” hace diez días, aunque el gremio le había girado al Ejecutivo ascendía “a 300 lugares”. “Según la ley, solo el 20 por ciento de la planta puede ser contratada y, hoy, eso está triplicado”, agregó Troncoso, quien también estuvo acompañado por Héctor Jalifa, abogado del gremio.

El dirigente del STMLM dijo que el Municipio se había comprometido a aplicar los ascensos de trabajadores que ocupan puestos jerárquicos desde hace años y no están categorizados de acuerdo a la función que cumplen. “Entregamos 17 carpetas, después de trabajarlas con (el vicejefe de Gabinete) Daniel Barrera, pero, cuando llegaron a la oficina de (el jefe de Gabinete, Claudio) Lentini, se frenaron. La última reunión fue hace dos meses y, desde entonces, no hubo más novedades. Quisiéramos sentarnos hoy mismo con el intendente”, dijo.

“Estamos intentando tener diálogo, pero no encontramos respuestas. Más adelante, haremos reuniones con delegados. La movilización del año pasado se dio cuando llamamos tres o cuatro veces y no tuvimos respuestas. Dios quiera que no tengamos que llegar a eso y podamos sentarnos a una mesa, un gobierno peronista y un sindicato peronista, para llegar a un acuerdo. La movilización es la última medida a tomar, así que esperamos no tener que hacerlo”, cerró Troncoso.