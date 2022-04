Solidaridad: El refugio “Las Renatas” sigue luchando por mantenerse a flote

De cara al Día del Animal que se celebra a nivel nacional cada 29 de abril en conmemoración del fallecimiento en 1926 de Ignacio Lucas Albarracín, presidente, en aquel entonces, de la Sociedad Protectora de Animales, Diario NCO ahondó en el interior de “Las Renatas”.

Giselle Ferrero, fundadora del refugio para animales con discapacidad que actualmente tiene su base en la localidad matancera de Virrey del Pino se comunicó nuevamente con Diario NCO para darle visibilidad a la importancia del labor de rescate que desempeñan ella y su equipo desde hace casi 10 años.

“Se que cumplí lo que quería lograr. Me dijeron ‘vos estas loca’, pero yo sabía que iba a ser todo en función de eso”, recordaba la creadora de la Organización que hoy en día alberga alrededor de 130 animales de distintas especies, la gran mayoría de ellos con necesidades diferentes e incluso algunos con enfermedades terminales.

Por otro lado, Giselle comentó que “el 90% de los llamados que recibimos son de gente que se comunica para deshacerse de sus animales” por lo que el número de ejemplares que desde el refugio necesitan reubicar en un nuevo hogar se incrementa de forma abismal.

“Los Renatos” nos necesitan

Una Organización No Gubernamental se caracteriza por ser autogestiva y no recibir apoyo económico por parte del Estado, incluso muy pocos son los casos donde reciben ayudas por parte del sector privado. “Las Renatas” continúa existiendo gracias a la incansable voluntad de acción de Giselle, sus hijos y su equipo de trabajadores, pero el camino se vuelve cada vez más “cuesta arriba”.

“Tenemos un gran problema con los gastos porque no es que al ser refugio se nos colabora desde alguna empresa o desde el Estado, nosotros solamente recibimos ayuda de particulares y con los aumentos que hay y la cantidad de animales que tenemos y que nos dejan en a puerta nada alcanza”, explicaba.

Es por esto, que “Las Renatas” necesita de toda la ayuda que sea posible para poder costear la compra del alimento balanceado que consumen los animalitos en recuperación y de la colaboración con lo que cada uno pueda para pagar los gastos veterinarios que conllevan los tratamientos de “los renatos” con discapacidad ya que, como se sabe, la atención veterinaria en nuestro país existe solo de forma privada.

Por otro lado, para el refugio también son más que bienvenidos materiales de construcción y ayuda para la mano de obra que necesitan para terminar de edificar las instalaciones del predio de Virrey del Pino donde se trasladaron hace dos años.

Sin embargo, tal como comentó nuestra entrevistada, lo mejor que puede hacer uno, desde su lugar, es llevar adelante la tenencia de animales de forma responsable. “Creo que lo primero es ser responsable con el animalito que tenemos en casa, después vendrá todo lo demás”, declaró.

“Las Renatas” a largo plazo

Si bien hoy en día el refugio se encuentra enfocado en sacar adelante a la población en recuperación que alberga y en concientizar sobre la importancia de la adopción para darles una segunda oportunidad a los animales con necesidades diferentes, Giselle se planteó un gran objetivo para el futuro.

“Tengo muchas ganas de hacer un hospital público, pero todavía no sé bien de qué manera se podría sostener, no le encuentro la vuelta. Y lo otro que me gustaría es la creación de una Secretaría de Bienestar Animal. En el Municipio no existe y me gustaría que se cree porque la realidad es que los animales conviven con nosotros y no hay nada del Estado que los proteja”, confesó.

Quienes puedan y tengan ganas “darle una pata” al refugio pueden hacerlo mediante una transferencia bancaria al Alias: REFUGIOLASRENATAS o acercándose a la intersección de la Ruta Nacional 3 y la Juan Arengreen, Virrey del Pino, La Matanza. Toda colaboración, por más mínima que sea, es de gran ayuda para “los renatos”.