Susana González, la pastelera de San Justo cuya torta deslumbró en la boda de Stefi Roitman y Ricky Montaner

En lo que va del 2022, uno de los eventos con mayor repercusión en los medios de comunicación es el casamiento entre la actriz Stefi Roitman y el cantante Ricky Montaner, celebrado el 8 de enero y denominado por muchos como “la boda del año”. En este tipo de acontecimientos, uno de los elementos más esperados es la torta y, en esta ocasión, fue realizada por una pastelera matancera. Se trata de Susana González, oriunda de San Justo y a cargo de Guava By Mamma Mía, que llevó a cabo un impactante pastel de cinco pisos que no solo deslumbró a los protagonistas e invitados de la fiesta sino también a los usuarios de las redes sociales.

“Se contactó conmigo la agencia Dibuja tu mundo, porque estaban buscando ese estilo de torta, miraron mis redes sociales, les gustó mi trabajo y empezamos el diálogo. Siempre la relación la tuve por medio de Paula, la directora de la agencia, que me reenviaba los mensajes de Stefi o Marlene (esposa de Ricardo Montaner), que estuvo muy involucrada en el evento. Me pasaban los detalles de cómo querían la torta”, explicó Susana en diálogo con El1 Digital.

Asimismo, señaló: “Hice el diseño lo más parecido posible a lo que me pidieron los novios, pero también le di mi estilo personal, sino sería réplica, y a mi mucho no me gusta. La verdad que no solo les encantó estéticamente sino también por dentro, el sabor, los rellenos, se comunicaron conmigo, me dieron la devolución y por suerte salió todo más que bien”.

Cada piso de la torta midió 15 centímetros, por lo que, en total, superó el metro de altura, y sus componentes estaban repartidos entre los sabores predilectos de los protagonistas del evento. El bizcocho más grande era de zanahoria con pasas rubias y nueces, ya que a la actriz le gusta el carrot cake, y los cuatro bizcochos restantes y más pequeños eran de vainilla, preferidos por el cantante. Respecto a los rellenos fueron de crema oreo, choco torta (ambos con las galletas trozadas), dulce de leche con merenguitos y cremoso de chocolate blanco con frutos rojos. Todos los bizcochos eran húmedos y la cobertura consistía en una buttercream (crema de manteca) que resulta bastante fiel para los días de mucho calor, ya que puede durar afuera de la heladera hasta 12 horas.

En relación a la decoración con flores, describió: “En el diseño que me pasaron eran orgánicas y comestibles, por lo que no era lo mismo que hacerlas en azúcar. Yo usé orgánicas y comestibles para que cuando se cortara la porción los invitados no tuvieran que estar sacándolas. Me costó un poco conseguirlas por la época del año, ya que hace mucho calor y enseguida se marchitan, así que ahí fue otro trabajito para conseguir la variedad de flores que querían”.

En cuanto al tiempo de realización, Susana empezó el jueves 6 de enero con la preparación de los bizcochos y los rellenos, el viernes rellenó y selló las tortas y, finalmente, el sábado le dio la terminación final. Para el evento de la noche ya contaba con todo separado por recipientes, para poder montar y decorar el pastel.

“Les pedí que a la hora de armar y decorar la torta lo hiciera en el salón, porque era enorme, toda torta real, sin ningún piso falso para mantener la estética. Por un lado estaban los nervios y la presión y, por otro lado, ya tenía la convicción, que un poco me la dio la experiencia, de estar segura de lo que estaba haciendo, así que me quedé tranquila, iba a quedar bien porque tenía pilares, buena estructura, los bizcochos eran firmes, estaban todas las condiciones para que quedara súper lograda. Me encantó este desafío, yo estaba montando la torta y a los tres metros tenía a Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Tini, Duki, Emilia, tocando en vivo”, contó González.

Un camino personal y colectivo

El vínculo inicial de Susana con la pastelería se ubica alrededor de once años atrás, cuando su hija estaba por cumplir un año y ella, que era madre primeriza, pensaba qué podía hacer para la celebración. Le llamó la atención la disciplina gastronómica centrada en lo dulce y arrancó con la carrera de Pastelería Profesional en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG), donde tuvo la Diplomatura con Osvaldo Gross. Si bien empezó con la pastelería general para obtener todas las herramientas posibles e ir perfeccionándose en el área, luego se centró en la parte de diseño, que implica principalmente la creatividad.

“Empecé con mi emprendimiento Mamma Mía y después armé la cafetería Sucre (azúcar en francés), que fue mi primer local a la calle en San Justo, porque hasta ese momento solo hacía catering y me manejaba por pedidos. Nos quedamos cortos con el espacio y nos mudamos a otro local más grande, al cambiarlo unificamos los nombres, por eso ahora se llama Guava By Mamma Mía”, aclaró.

El café y restaurant ubicado en José Indart 2.376, San Justo, recibe al público de lunes a sábado a partir de las 8 y los domingos desde las 14, y se encuentra abierto durante todo el día, hasta pasada la medianoche. Allí se ofrecen diversas opciones de menús y, obviamente, preparaciones dulces. Asimismo, Susana adelantó que el mes próximo tiene prevista la inauguración del restaurant La Vie, también en la localidad matancera. “San Justo tiene mucho potencial gastronómico, por eso sigo apostando”, destacó.

Por otro lado, en Arieta 3.342, González tiene su Escuela de Gastronomía, donde ofrece cursos presenciales de “Pastelería Creativa” y “Pastelería Profesional”, en sus modalidades inicial y superior. Si bien este mes la institución no dicta clases, sí permanece abierta para consultas e inscripciones. Los horarios de atención son de lunes a viernes, de 12 a 20, y sábados, de 9 a 17.