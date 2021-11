SUTEBA La Matanza, en alerta por “más de 800” docentes que tienen cobros salariales atrasados en el Distrito

Se trata de trabajadores de la educación contratados para programas provinciales como +ATR, articuladores, Fines, Forte, DAyA, entre otros. El miércoles, presentaron una nota ante la Jefatura Regional ubicada en San Justo, y, asamblea mediante, el próximo miércoles tienen previsto definir los pasos a seguir.

El miércoles, representantes del SUTEBA La Matanza presentaron una nota ante la Jefatura Regional ubicada en San Justo, para ratificar su reclamo para que las autoridades educativas bonaerenses abonen salarios atrasados del mes de octubre, totales o parciales, de docentes contratados en el programa provincial +ART, incluidos sus articuladores (coordinadores), además de trabajadores contratados para otros programas como Fines, DAyA, Forte, entre otros. Ante esta situación, el SUTEBA La Matanza, bajo la conducción Multicolor, además de las movilizaciones previas a La Plata y la presentación de esta nota, tiene previsto llevar a cabo una asamblea el próximo miércoles, donde definirá los pasos a seguir, también con vistas a una reunión con la Jefatura Distrital que se llevará a cabo, en principio, el viernes 26 de noviembre.

Según explicaron desde la conducción Multicolor del SUTEBA La Matanza a este medio, se trata de un problema provincial pero que, en el caso de La Matanza, en estos momentos alcanza a unos “850” docentes contratados, a quienes se les debe en la gran mayoría de los casos el pago del salario del mes de octubre, en forma total o parcial.

“En general, no hay un fundamento técnico para esta situación. Muchos recibieron la mitad del sueldo y lo peor es que, aquellos docentes que son articuladores, o sea coordinadores de los compañeros del programa +ATR, al día de hoy la mayoría no recibió su salario. Hicimos la presentación en Jefatura porque a ellos no los cargan de la misma manera que al resto de los docentes”, diferenció.En diálogo con El1 Digital, Graciela Calderón, secretaria adjunta del SUTEBA La Matanza, detalló: “Desde el momento en que estos compañeros no cobraron –esto fue a principios de mes- hicimos una asamblea con ellos. Estos compañeros, en algunos casos, no cobraron, o, en otros, cobraron la mitad de lo que tenían que cobrar”.

“Entonces, nos encontramos con la encerrona de quién se hace cargo de esta carga, y sobre todo de la liquidación de esos haberes. Son compañeros que están trabajando por contrato, están dentro del Estatuto del Docente, pero con un tratamiento específico”, amplió.

Ante este escenario, si bien desde el SUTEBA matancero reconocieron que las decisiones finales de pago se toman en la DGCyE, en La Plata, consideran que “es la Jefatura Regional la que debe presionar” a las autoridades educativas bonaerenses platenses para que aceleren el pago de estos docentes que desarrollan su tarea educativa en La Matanza.

Por último, y con vistas a la asamblea del próximo miércoles, Calderón recordó que “no descartan” llevar a cabo nuevas movilizaciones por este problema.