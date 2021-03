SUTEBA La Matanza vuelve a parar y movilizar para que las autoridades garanticen “condiciones seguras para todos”

ste lunes, trabajadores de la educación en el SUTEBA La Matanza junto a integrantes de comunidades educativas matanceras llevan a cabo un paro y movilización hacia la Jefatura Regional ubicada en San Justo, en el cual reclaman “que el Gobierno garantice condiciones seguras para todos”. Asimismo, demandan “vacunación para toda la comunidad educativa”, “conectividad y dispositivos gratuitos”, “no a la sobrecarga laboral, actos públicos ya”, así como “dispensas parentales, menores y mayores a cargo”.

Los trabajadores de la educación concentran, desde las 9.30, en San Martín y Villegas, San Justo, para movilizar a la sede de la Jefatura, en Carrasco 2.882 de esa localidad. Por otra parte, está previsto que desde las 14 horas desde el SUTEBA La Matanza movilicen, también, a la marcha que se llevará a cabo desde Plaza de Mayo al Congreso, en el marco de la convocatoria al Paro Internacional de las Mujeres y Diversidades, Ni Una Menos y para decir “El Estado y el Gobierno son Responsables”, a partir de las 15.30.

En comunicación con El1 Digital, la secretaria general del SUTEBA La Matanza, Romina Del Plá, detalló: “En el marco del paro del 8M, hemos decidido, como parte también del plan de lucha por el cual hemos votado las medidas del no inicio (de clases) del 1 y 2 de marzo, por todos los temas que hacen a que las condiciones para la apertura de las escuelas deben ser garantizadas por los gobiernos. No se puede avanzar en una cuestión prematura o de imposiciones, si no hay verdaderamente condiciones para el desarrollo de la presencialidad”.

En esta línea, Del Plá enumeró los motivos de la medida: “Hoy hacemos paro y movilización, mientras a la tarde movilizamos a Plaza de Mayo y Congreso. Esta mañana vamos a la Jefatura, planteando que hay muchísimos temas que siguen sin resolver: para empezar, los derechos de los compañeros, docentes que tienen que empezar las dispensas, porque tienen riesgo de salud. Hay un montón de problemas para que accedan a ellas. (En Provincia) no se están reconociendo las dispensas por hijos en edad escolar, a pesar de que el Ministerio, Nación, ha sacado una resolución. Sigue demorado el nombramiento de personal de limpieza en todas las escuelas. Tenemos el tema de los actos públicos para las designaciones en todos los cargos donde hay docentes dispensados, y también de los nuevos cargos”.

“Hay un conjunto de problemas que hacen a nuestra tarea y al funcionamiento de las escuelas, que son importantes y a tener en cuenta, y no vemos que sean atendidas por las autoridades con la celeridad que muchas de estas cuestiones merecen. Entonces, allí es donde nos estamos movilizando para llamar la atención a las autoridades, a las jefaturas regionales y, a través de ellas, también a las autoridades de la Provincia” resumió.

En este marco, la vuelta a clases presenciales es un tema clave y, lógicamente, está íntimamente vinculado a todos los reclamos. “Así no se puede garantizar una presencialidad sin riesgo. En ese sentido, tenemos que ser respetuosos de las decisiones que se han ido adoptando en las escuelas respecto a cuáles son los espacios, cuántos se puedan habilitar o no en función de las condiciones sanitarias, etcétera, y no que se imponga de prepo. Porque hay algún funcionario, algún inspector, que sale a apretar, a impulsar aperturas cuando no hay condiciones” acusó Del Plá.