Tarifas energéticas: qué se tendrá en cuenta para la disminución de los subsidios

En cuanto al nivel de ingresos y la afectación de la eventual eliminación de subsidios, se precisó que el decil superior recibió, en el 2021, un subsidio promedio en electricidad de 49.452 pesos, y de 23.312 en gas natural, con lo que, con un ingreso promedio de 3.258.861 pesos por hogar al año, el pago pleno de los servicios tendría un impacto de 1,5 y 0,72 por ciento, respectivamente.

Criterios socioeconómicos

La inclusión para este criterio, además, contempla estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), o ser jubilado, pensionado o trabajador en relación de dependencia con una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Asimismo, se incluye a los titulares de programas sociales, trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), y a los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos SMVM.En lo que respecta a los ingresos socioeconómicos, el informe identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales, tener tres o más inmuebles registrados, tener tres o más vehículos con una antigüedad menor a los cinco años y tener aviones o embarcaciones de lujo.

Cómo es el segmento intermedio

Por último, el estudio indicó que, como el segmento intermedio es el más difuso porque el criterio espacial podría generar errores de inclusión, se priorizará el criterio socioeconómico para definir la pertenencia. Así, para los suministros que no tengan una modificación en su segmento, se asignará el nivel de subsidios correspondiente al segmento intermedio.

En este sentido, se logró identificar y asignar características al 59,4 por ciento de los suministros de energía eléctrica, y al 69 del gas para el total nacional. En algunas jurisdicciones, este valor se reduce en la medida en que la información suministrada no permite una identificación correcta de los titulares.