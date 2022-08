Tarifas: “No están muy claros los anuncios”, señalan desde la ADDUC

Sin embargo, una gran porción de la población del país no está muy convencida de cómo se desarrollará la medida, que tendrá los primeros recortes de subsidios en septiembre. En diálogo con Radio Universidad, el titular de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, se mostró en esta línea contraria a la segmentación.

“Las asociaciones de consumidores hemos resuelto distintas acciones para hacer entender que la quita de subsidios no se debería hacer como parece que se haría porque consideramos que no están muy claros los anuncios ni hay resoluciones al respecto”, cuestionó, por lo que reclamó “al Gobierno la puesta en marcha del procedimiento de audiencias públicas”.

Para Bassano, la segmentación de las tarifas se debería tratar nuevamente en audiencias porque muchas cuestiones no están claras y algunos de los puntos tratados, en mayo, no se respetarían: “Esto significa que el 1 de septiembre, a los únicos a los que les van a poder aumentar las tarifas un 300 por ciento será a aquellos de mayores ingresos, que pierden los subsidios por completo”.

A partir de ese grupo para abajo no se le podrían sacar los subsidios a nadie más, si no se hace un procedimiento de audiencia pública porque los consumidores no pagan precios, sino tarifas, no se trata de clientes que pagan precios”, aseguró, y aseveró: “Si se saca una resolución sin audiencias públicas, el aumento de las tarifas terminará siendo una violación constitucional”.

En este sentido, advirtió que, “si no se clarifica esto, van a caer demandas a rolete”. “El tema tiene que ser poner el foco en mayores ingresos, no en que se le saque el subsidio a todo el mundo. Es injusto que estemos financiando y manteniendo a grandes grupos económicos que ponen los precios que se subsidian”, concluyó.

Vale recordar que, según precisó el Gobierno, la quita de subsidios, para los niveles de ingresos medios, será en forma bimestral, en tres tramos, que comenzarán en septiembre y finalizarán en los primeros meses del 2023. Días atrás, desde DEUCO, también se pidió más claridad sobre la medida y que se reabra el debate a través de audiencias públicas.