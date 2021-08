“Teníamos el club cerrado, pero la luz venía todos los meses con un aumento”, cuestionan

Así lo expresó a este medio Gervasio Andrés, presidente del club Beromama, de González Catán, en el marco del fallo que prohíbe a las distribuidoras de energía eléctrica que corten el suministro a las asociaciones y mutuales. “Un mes, nos vino 50.000 pesos y, en otro, 80.000. Hasta nos llegó una factura de 170.000”, aseguró.

Días atrás, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata dictó un fallo que prohíbe a las empresas distribuidoras de energía eléctrica que limiten o corten el servicio a asociaciones y mutuales de la Provincia de Buenos Aires. Esto incluye clubes de barrio, centros de jubilados, centros culturales, sociedades de fomento y jardines comunitarios, entre otros.

En diálogo con El1 Digital, Gervasio Andrés, presidente del Club Beromama, ubicado en la localidad de González Catán, destacó la medida. Es que, hace más de tres años, la institución es castigada por los tarifazos en los servicios de primera necesidad, principalmente, la luz, una de las problemáticas que se arrastran desde la gestión de Cambiemos.

“Desde julio del año pasado, no pagamos más la luz porque todos los meses venía con un incremento, pero nosotros teníamos el club cerrado”, cuestionó, en referencia a los aumentos en el servicio, a pesar de que las instalaciones no se usaran por la pandemia de COVID-19: “Un mes, nos vino 50.000 pesos de luz y, en otro, 80.000. Hasta nos llegó una factura de 170.000”.

“Todos los meses, las facturas llegaban con incrementos, pero el club estaba cerrado y no había consumo”, aseguró, y añadió: “Aparentemente, desde la empresa, no se acercaban a tomar las mediciones por la pandemia, por lo que sacaban un proporcional de lo que se había consumido en el mismo mes del año pasado, pero no estábamos funcionando”.

Ante esta situación, y al no tener respuestas a sus reclamos, el club hizo frente “a los primeros tres o cuatro meses, pero, después, ya no se pudo pagar más”. “Nos mandaron intimidaciones, pero no nos cortaron el servicio. Es algo desproporcional e injusto porque terminan aumentando sin un justificativo”, criticó.

El fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata se originó por una petición realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense y la Dirección de Asociaciones Civiles y Mutuales. La misma tenía relación con reclamos por incumplimientos de compañías eléctricas a los beneficios dispuestos por la Ley Nº 15.192, conocida como Tarifa Cero.