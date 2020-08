Tensión en la Fiscalía General de San Justo: intentan entrar en protesta por las tomas de terrenos

Vecinos de Villa Constructora buscan ingresar por la fuerza para pedir una resolución por la toma de terrenos ubicados en la intersección de Peribebuy y Figueroa Alcorta.

En estos momentos, los frentistas del Barrio Villa Constructora, exigen a la fiscal General Patricia Ochoa, una solución inmediata para el desalojo de los terrenos usurpados en las calles en Peribebuy y Figueroa Alcorta. Se encuentran reclamando en el lugar ubicado en la calle Florencio Varela 2601, San Justo. Advierten que, ante una negativa, actuaran ellos mismos en defensa del predio.

“Estamos esperando que nos atienda Ochoa (Patricia, fiscal General) para dejarle los petitorios con las firmas de todo el barrio y a esperar las horas para que la justicia se haga cargo del desalojo. Si no, que esto sea lo que Dios quiera, dicen los vecinos. Va a ser una masacre, realmente no sé por qué no toman una decisión porque esto va a ser terrible,” expresó Florencia González, vecina del Barrio Villa Constructora, en diálogo con El1 Digital.

En horas de la mañana, realizaron una movilización hasta el Palacio Municipal, para manifestarse contra las tomas del predio. “Salimos del Municipio, nos atendió Barresi (Mario, Subsecretario General de Gobierno) y dijo que ellos están a disposición nuestra, que esas tierras no se podían tomar, que la policía también estaba a disposición nuestra,” detalló la vecina, que luego decidieron acercarse a la fiscalía para obtener una respuesta hoy.

“Hay mucha tensión en la fiscalía los vecinos quieren entrar, la fiscal dice que va a ver qué resuelve y los vecinos quieren romper todo, y de acá se quieren ir al campo a sacar a toda la gente. Es terrible lo que está pasando,” concluyó.