Tensión y corte en el Mercado Central: piden la renuncia del Director y amenazan con hacer un acampe

Hay demoras en los accesos. La iniciativa la encabeza el Presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas. En diálogo con este medio, aseguró: «no descartamos cortar la Autopista Ricchieri. La gente del Mercado está enojada»

Un grupo de organizaciones que nuclean a vendedores y empresas del Mercado Central de Tapiales comenzaron esta mañana una medida de fuerza por tiempo indeterminado para pedir la renuncia del directorio del organismo, que hoy está encabezado por Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).

En diálogo con No Ficción, y desde el lugar de la protesta, el Presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central (COMAFRU), Fabián Zeta expresó: “no vamos a parar hasta que no se vaya el directorio, que han hecho cosas a propósito para que caigan las ventas. Hoy estamos con ventas un 70% menos que en 2019″.

Consultado sobre en qué consiste el plan de lucha, Zeta aseguró: “el corte no se levanta, vamos a acampar en este lugar y no descartamos cortar la Autopista Ricchieri. La gente del Mercado está enojada“. En imágenes televisivas podía apreciarse que la medida está integrada por no más de 30 personas, aunque suficientes para generar demoras en los accesos.

La medida fue convocada además por la Unión Trabajadores de la Carga (Amutrali), Bares Snack, la Cámara de Comercio anexa al Área Frutihortícola, Cooperativas, Ferias, Vendedores Ambulantes y Trabajadores Independientes.

En el comunicado conjunto, estas organizaciones denunciaron que “el máximo representante (de la UTT) es el presidente del Mercado Central, Nahuel Levaggi, cargo incompatible, ya que tiene intereses cruzados y con ese conjunto de patrañas logró que el Mercado Central decaiga su actividad en un 70% beneficiando a su movimiento UTT”.

El conflicto en el Mercado Central data de julio del año pasado, cuando distintas organizaciones denunciaron que el directorio no estaba tomando medidas para frenar los brotes de COVID-19 y les aumentaba las tasas retributivas que pagan por sus locales. Ahora la interna volvió a escalar.

Fuente: NoFiccionWeb