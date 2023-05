¡Todos de pie! Naara Castillo, de La Tablada, fue ovacionada por los 100 jurados en “Canta conmigo ahora”

Esta semana, antes del comienzo de la segunda etapa en Canta conmigo ahora (El Trece), es decir, los “Sing Off”, hubo una instancia de transición, donde varios participantes que se destacaron en la primera ronda, pero no obtuvieron el puntaje necesario para avanzar, pudieron presentarse nuevamente en el concurso musical. Entre ellos, se destacó Naara Castillo, la cantante de 30 años de La Tablada que, al interpretar la canción “Aprender a volar”, logró que los 100 jurados – o sea, todos- presionaran sus botones y se pusieran de pie, llevándola directamente hacia la nueva fase de la competencia.

Luego de dejar su huella personal en el clásico tema de Patricia Sosa, la artista matancera expresó: “¡Muchas gracias! No lo puedo creer, estoy en las nubes. ¡Amo esta canción, me encanta!”. Y, a continuación, recibió emotivas devoluciones por parte de algunos de los integrantes del prestigioso estrado musical.

El productor Oscar Mediavilla manifestó: “Cuando uno se apropia de la canción, la canción va para otro lado, y en ningún momento quisiste hacer ninguna cosa que hace Patricia. Cantaste la canción como la cantás vos, la contaste como la contás vos. Es una hermosa canción que Patricia compuso, yo también tengo que ver, pero la letra, que es lo más importante de todo, es de ella. Me da mucho orgullo que la canción vuele y sea de otro hoy, que viaje sola. Pasa en los jardines de infantes, en las fiestas, en los que se casan y los que se reciben, pero, aquí, que una par lo haga, y lo haga tan bien, me da mucha alegría. ¡Te felicito, me emociona mucho que hayas cantado tan lindo! Que tengas muchas bendiciones, Dios te acompañe, y aprendas a volar”.

Minutos más tarde, la cantante Lowrdez, con lágrimas en sus ojos, expresó: “¡Es una canción muy emocionante! Esta canción, gracias a Oscar y a Patricia, alivia el alma, porque nos hace sentir un poco unidos, en cuanto a que se puede. Pasa de todo, pero a la vez se puede. ¡Es hermoso cómo lo has transmitido! Pasaste por un montón de pasajes súper dulces y, a la vez, la guerreaste, la rockeaste, ¡felicitaciones!”.

Por último, la cantante y coach vocal Susan Ferrer destacó: “¡Qué maravilla! Esta canción es un himno, nos llena el alma y nos llena de esperanzas. Patricia escribe una maravilla, y Oscar es un productor que ya sabemos lo que es. Yo soy fan de este programa, por la diversidad de cantantes y de música, y porque esta es la catedral de la música, realmente. Estoy feliz de compartir con ustedes, y de estar al lado de gente tan talentosa. Escuchar esta canción me hace vibrar el alma y me emociona muchísimo. ¡Te felicito Naara, sos una cantante de la ostia!”.