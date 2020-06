Toma de terrenos en Ciudad Evita: frentistas piden una reunión con funcionarios municipales

Presentaron el petitorio en la Municipalidad y, también, en el Obispado de San Justo, ya que solicitan que monseñor Eduardo García participe del diálogo.

Tras la movilización vecinal del martes, representantes de la denominada Junta de Seguridad Ciudad Evita Unida entregaron un petitorio, por duplicado, a la Municipalidad de La Matanza y al Obispado de San Justo en el cual solicitan, con carácter de urgente, coordinar una reunión en forma presencial o vía Zoom motivada en “la grave situación de los vecinos de Ciudad Evita por la usurpación de los terrenos dentro de nuestros límites”, según plantean en el texto, en clara alusión a los terrenos de la Reserva Natural de la localidad.

En el petitorio, aclaran que también se invita al titular de la Diócesis de San Justo, Eduardo García. “También convocamos a dicha reunión al señor obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, para así saber realmente cuál es el destino que se le quiere dar a parte de nuestra Ciudad Evita. Y cuál es la base legal por la cual se pretende ocupar nuestro territorio. De nuestra parte, tenemos la muy buena voluntad de poder hablar con mesura, equilibrio y respeto”, aseguraron.

“También, queremos dejarle copias de las leyes y decretos, nacionales, provinciales y municipales que fueron sancionadas en su momento, donde queda claro que las tierras no pueden ser destinadas ni donadas o prestadas ‘precariamente’ para ningún fin ni usufructo de nadie”, afirmaron.

Movilización frustrada

Los vecinos frentistas de Ciudad Evita que se movilizaron el martes, también, tenían planificado movilizarse frente a la Municipalidad, a la Plaza General San Martín de San Justo, este viernes, pero no pudo ser. En conversación con El1 Digital, Walter Waimann, uno de los representantes y firmantes del petitorio, contó: “La Policía no nos dejó manifestarnos. Nos frenó el paso en la Rotonda Querandí, en Ciudad Evita. Nos cortó el tránsito, no nos dejaron salir. Solamente pudimos ir los tres representantes a firmar el petitorio, los autos no pudieron ir”.

Por medio de las redes sociales, después, entre algunos vecinos manifestaron: “Atención, vecinos. Lamentablemente, no nos pudimos movilizar. Policía nos informó que en San Justo nos estaban esperando con controles de tránsito. Por ende, nos arriesgamos a que nos apliquen el Artículo 205. Los representantes asignados igualmente fueron a presentar la nota, escoltados por policías”, detallaron.Luego, según supo este medio, los representantes vecinales recibieron la promesa de ser recibidos el próximo martes por funcionarios municipales. Por su parte, desde el Obispado “quedaron en contestar”.