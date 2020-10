Toma de tierras en San Justo: crece la preocupación ante el riesgo de un desalojo

“Si bien los terrenos (del proyecto), supuestamente, son linderos a los que están usurpados, quiero que quede bien claro: no tenemos nada que ver con la toma de ahora. Y, además, tampoco son todos vecinos de Palito los que están”, afirmó Sosa.

“Comparto que ellos tienen el mismo fin y la misma necesidad, pero nosotros no usamos esos medios, tratamos de organizarnos un poco mejor”, planteó, además de mencionar que serían unas cien familias las que se encuentran en la última toma de Peribebuy y Alcorta.

En este sentido, cabe mencionar que el Obispado de San Justo emitió el domingo un extenso comunicado, en el cual fijó posición respecto a varios temas. En relación a las ocupaciones, marcó que no tienen “un único protagonista, sino que convergen distintas realidades”.

En esta línea, el Obispado señaló que “existe una situación de hacinamiento en muchos de nuestros barrios populares que se generaron hace décadas, con otras tomas». «Hoy, esas familias no tiene espacio para albergar a sus hijos y a sus nietos”, ahondó.

Así, off the record, puntualizaron: “Hace años que los Hijos de Palito vienen tramitando esas tierras. Entonces, la postura frente a los Hijos de Palito, es que sigan tramitando e insistiendo en eso que, desde hace más de cuatro años vienen trabajando, con documentación, con papeles, con pedidos. Entonces, que defiendan esta historia de trabajo, esa es la postura del Obispado”.

Consultados por este medio, fuentes del Municipio dejaron abierta la posibilidad de avanzar en un censo, para negociar una reubicación. “Como en todas las tomas recientes, tratamos de mantener un diálogo con las diferentes áreas, para ver si llevamos un registro y se los reubica en algunos de los programas que van a venir el año que viene. En algunos lugares, como en Los Ceibos, se hizo un censo, para saber si tenían que ver con un programa anterior… se está trabajando, todavía no hay nada concreto”.

Respecto a la posibilidad de un desalojo, expresaron: “La orden judicial va a venir en función de las negociaciones que se vengan realizando… en los lugares donde no se llega a un acuerdo, posiblemente pueda haber algún desalojo. Eso no se sabe hasta que no se resuelva bien cómo fue el censo y en qué condiciones está cada uno”.