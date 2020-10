Toma en Rafael Castillo: tensión tras un operativo de desalojo con un detenido

Efectivos de la Comisaría Distrital Oeste 3° expulsaron a los habitantes del asentamiento conocido como “La Nueva Unión”. Marcha a la sede policial para pedir por la liberación de Brian Saucedo, aprehendido en el hecho.

Momentos de tensión se vivieron este martes por la mañana en la localidad de Rafael Castillo, durante un operativo de desalojo en el asentamiento conicido como «La Nueva Unión», que llevaron a cabo efectivos de la Comisaría Distrital Oeste 3°. El predio se encuentra entre las calles García Polledo, Martín García Merou y Río Cuarto. En el contexto del desalojo, que comenzó alrededor de las seis de la mañana y duró hasta cerca de las diez, los efectivos aprehendieron a Brian Saucedo, de 24 años, quien, según pudo conocer este medio, aun se encuentra detenido.

Por este motivo, los participantes de la toma, que ya llevan al menos un año en ese lugar, se movilizan a la comisaría con el respaldo de organizaciones políticas y sociales de izquierda para reclamar su liberación. Según los habitantes del asentamiento, en el operativo no se les mostró orden judicial y medió violencia por parte de los uniformados. Además, hubo disparos, destruyeron casillas y hasta derribaron un merendero.

Eugenio, uno de los participantes de la toma, que no quiso brindar su apellido por seguridad, contó a El1 Digital que los efectivos les manifestaron que “estaban haciendo limpieza». «Hace un año que estamos acá. Prendieron fuego todo, llevaron gente detenida, pegaron culatazos. A mí, me tiraron con balas de plomo, me amenazaron”, acusó.

Fuentes distritales consultadas por este medio sostuvieron que ese predio se encuentra “judicializado” desde hace un año, por lo menos,“por parte de la dueña”. Interviene en la causa, la UFI Nº 1 a cargo de Claudio Fornaro, informaron autoridades judiciales.