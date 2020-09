Trabajadores de turismo marchan para pedir por la reapertura de fronteras: “Tenemos colegas que no tienen para comer”

El turismo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia y, en el país, son miles de fuentes de trabajo que dependen de esta actividad. En diálogo con Viví el oeste, Gabriela Franco , de la agencia de turismo “Violet” que presta servicios en zona oeste lamentó la situación que están viviendo y alertó sobre la incertidumbre.

Los trabajadores del turismo convocaron para el día de hoy a una marcha en la puerta del ministerio de Turismo para pedir por la reactivación y reapertura de fronteras. La marcha será desde los autos garantizando las medidas de seguridad. “Las ventas respecto al año pasado cayeron un 100%” asegura Gabriela.

“Nosotros estamos con la agencia cerrada desde el mes de marzo trabajando desde casas con alguna venta eventual ponele para la semana que Aerolíneas Argentinas hizo hot sale se vendió, pero Aerolineas te publica los mismo precios que no son comisionables para nosotros. Tuvimos esas ventas pero con una rentabilidad muy bajita” señaló.

En su caso, con su empresa Violet Turismo, aplicaron al ATP del Estado que les cubre el 50% del salario de sus empleadas. “Tenemos la suerte de tener local propio y no pagamos alquiler, pero desde marzo vivimos y lo mantenemos con nuestros ahorros. Muy pocas agencias pudieron aplicar a créditos. Nosotras somos privilegiadas por tener el local y haber tenido ahorros, pero tenemos colegas que literalmente no tienen para comer” afirmó.

“Tengo otros colegas que venden productos de limpieza, frutas, venden comida. No hay una reinserción laboral, ¿Quien te va dar trabajo si están todos flojos de venta y achicándose? Hay muchos colegas que se han reconvertido a actividades que hacen por cuenta propia, la mayoría con comida, productos de limpieza o barbijos” continuó la comerciante.

En este sentido explicó que es preocupante que en el turismo “nadie sabe de qué va a vivir la semana que viene”.

Consultada por una posible vuelta de actividades, gabriela explicó: “Se habla de octubre como reapertura para el cabotaje y 15 de Octubre para vuelos internacionales, pero depende de la decisión de cada gobernador” ya que “puede haber vuelos pero si los gobernadores no permiten el ingreso de gente de Buenos Aires a Córdoba o Salta la gente no va a poder viajar”.

En este sentido señaló que actualmente “no hay protocolos fijos de si va a haber que viajar hisopado, o si va haber que hacer cuarentena al regreso, creo que también dependerá de la evolución del Covid, si sigue habiendo casos o si no, nosotras en particular armamos una salida en particular para el 17 de noviembre, la tenemos toda vendida y tenemos la esperanza de poder hacerla”.

“Creemos que ya para noviembre esto debería estar resuelto o normalizado. Uno tiene que seguir viviendo con el virus porque ¿Cuánto tiempo más vamos a estar encerrados en nuestras casas?” cuestionó Gabriela.

Consultada por la respuesta de sus clientes, la comerciante afirma: “La mayoría lo que nos dicen es “quiero viajar no me importa nada” están ansiosos por salir de viaje, se quieren ir a cualquier lado, no les importa nada. Temores hay, la gente le tiene miedo, yo creo que el temor absoluto se va a ir recien cuando esté la vacuna”.

Respecto a la transformación del Turismo, consideró que “va a iniciar por turismo nacional, destinos más cercanos, cosas más puntuales, ir al caribe una semana y quedarse en un hotel, eso antes que irse a recorrer 25 días a Europa. Me parece que va a ser como paulatino”.

La empresaria alerta sobre la cantidad de personas afectadas por la situación actual y explica: “Hoteleros, transportistas, artesanos, guías de turismo. Nuestro mercado es enorme, y el artesano de la Quiaca esta mucho mas complicado que yo en Hurlingham, si bien vivimos más de lo internacional estamos deseosas de armar el turismo en Argentina para que toda esa gente que esta en el interior del país empiece a recibir turistas y empiece a reactivar su actividad”.

