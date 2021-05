Trabajadores del Hospital del Niño se movilizaron para rechazar el aumento otorgado, por «insuficiente»

El Municipio aprobó un incremento del 32 por ciento para los estatales comunales, pero el personal de salud del nosocomio, junto con representantes de otros centros sanitarios distritales, no están de acuerdo con la suba.

Este martes por la mañana, un grupo de trabajadores de la salud del Hospital del Niño de San Justo, ubicado sobre la calle Granada 4.175, se movilizó hasta la Ruta Provincial N° 4 (ex Monseñor Bufano) para continuar con los reclamos por mejoras laborales y en rechazo del aumento salarial otorgado por el Ejecutivo a los empleados municipales porque lo consideran “insuficiente”.

En diálogo con El1 Digital, Julieta Blanck, representante de la Asociación de Profesionales de la Salud (APS) del nosocomio pediátrico, aseguró: “Son los mismos reclamos de siempre, a los que se suma que no aceptamos el 32 por ciento de aumento salarial en dos veces”. “Eso no fue una paritaria, no participaron las bases, no estaba consensuado”, ahondó.

“Tenemos muchos colegas contratados bajo monotributo y contratos que se renuevan cada tres meses”, afirmó, por su parte, Alejandra Kleiman, pediatra e integrante de la APS del hospital. “No llegamos a cubrir la canasta básica y nuestros jubilados no llegan a fin de mes”, planteó al tiempo que agregó: “Eso hace que no tengamos antigüedad y no podamos acceder a la carrera profesional”.

La movilización se inició en la puerta del nosocomio y llegó hasta la Ruta Provincial N° 4 para visibilizar la situación de los trabajadores de la salud locales; además, repartieron volantes y conversaron con los vecinos. Los acompañaron representantes del Hospital Materno Infantil Teresa de Germani, de Gregorio de Laferrere; del Policlínico Central, de San Justo; y de distintas salas de atención primaria periféricas y organizaciones sociales.

Asimismo, informaron que continuarán con medidas de fuerza “de manera conjunta y coordinada” con los otros centros de salud distritales hasta recibir respuestas a sus reclamos por parte de la Secretaría de Salud Pública. “Este aumento nos deja siempre rezagados, muy por detrás y por debajo de lo necesario para contrarrestar la inflación de dos años, porque recordemos que en 2020 no tuvimos paritarias. O sea, tenemos dos años de atraso en la recomposición salarial”, concluyó Blanck.