Trabajadores despedidos de Swiss Just en La Matanza reclaman por la reincorporación

Uno de los trabajadores despedidos de Swiss Just en La Matanza, Jorge Claudio López, dialogó en exclusiva con Radio NCO explicó los motivos del reclamo por la reincorporación y acusó a la empresa de “jugar con el tiempo de la gente trabajadora” y de diversas irregularidades en el proceso.

El empleado sentenció que la compañía le anunció a él y sus otros 51 compañeros afectados que las operaciones “quedaban desasignadas” en una reunión por la plataforma Zoom y que ahora se iban a mudar a Escobar, a 71 kilómetros de distancia.

Sobre la conciliación con el Ministerio, el obrero fue contundente: “Hubo, pero no la cumplieron. No trajeron nada de nada. No hubo ninguna propuesta para mejorar la situación.

Lo único que ellos quisieron arreglar fue un acuerdo económico, el cual lo rechazamos porque nosotros queremos la fuente de trabajo”.

“Tenemos algunas familias con problemas de casa y alquileres, yo de motricidad, hay gente con un hijo con cáncer. Somos gente que trabaja y lo único que queremos es nuestra fuente laboral”, añadió.

La ayuda sindical y la esperanza de que todo se resuelva

López señaló que, en un principio él y sus compañeros acudieron al Sindicato de Empleados de Comercio, pero que luego decidieron pasarse a la CTA debido a que “siempre les propusieron ofertas económicas” y lo que ellos quieren es “tener un apoyo hacia su reintegración” y volver a su trabajo.

“Tenemos que seguir buscando formas de ser escuchados para que esta gente revierta la situación y la decisión que tomó. Nosotros estamos comprometidos socialmente y ayudamos con merenderos y comedores. No solo nuestras familias y nosotros dependemos de este trabajo”, concluyó.