Trabajadores municipales llevaron sus reclamos salariales al Palacio Almafuerte: “El intendente Espinoza vive en una burbuja”

Un grupo de estatales, tanto sindicalizados como autoconvocados, se manifestaron frente al palacio municipal para exigirle al Ejecutivo que inicie la ronda de discusiones paritarias y cumpla con las mejoras laborales que había prometido en octubre. El malestar también llega al sindicato, al que le piden una postura más dura.

Con la llegada de marzo y la expectativa de que se retome la discusión paritaria para evitar un conflicto grave como el del año pasado, un grupo de trabajadores municipales -especialmente, de los sectores de la salud, con presencia del Hospital del Niño y del Policlínico de San Justo- se manifestaron, en la tarde de este lunes, frente al Municipio. El reclamo de los estatales locales -al que se sumaron tanto afiliados al gremio como autoconvocados- apuntó al Ejecutivo y al Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza (STMLM), al que le exigen una postura más dura con el gobierno de Fernando Espinoza.

“Ya estamos a 15 de marzo y no tenemos novedades de que se esté negociando. Los trabajadores municipales, no solo de la salud, ya no damos más y estamos haciendo frente a la pandemia, que sigue vigente. Se ha flexibilizado todo, pero el problema sigue existiendo, así que estamos pidiendo empatía hacia el trabajador que hace posible que la máquina siga funcionando, pero no somos máquinas ni héroes, sino trabajadores que no llegan a la canasta básica. Tenemos salarios de indigencia”, planteó a El1 Digital Graciela Amarilla, delegada de los trabajadores del Hospital del Niño de San Justo.

En ese marco, la enfermera municipal consideró que “Espinoza vive en una burbuja”. “Él dice que todo el personal de salud está vacunado, cosa que no es real; dice que somos héroes, pero nos trata como descartables, entonces nos estamos manifestando para tener respuestas. Cuando empezó la pandemia, fuimos la primera línea de batalla con un montón de dificultades que veníamos arrastrando, sin protección suficiente y siempre con un salario básico de indigencia”, repasó sobre los reclamos que vienen encarando desde hace semanas, con paros y cortes de calles que, ahora, decidieron llevar al Municipio ante la falta de respuestas.

Por eso, la demanda también apunta al STMLM, que dirige Daniel Troncoso, quien, la semana pasada, en diálogo con El1 Digital, explicó que estaban a la espera de una reunión con el Ejecutivo local, mientras reiteró sus críticas por “los sueldos muy magros” de los municipales y porque, aseguró, “la mayoría de las condiciones de trabajo no variaron”, a pesar del acuerdo al que se había llegado, a fines de octubre, con las autoridades locales. Si bien ya desde febrero el dirigente gremial había hecho público su reclamo, un sector de los estatales considera que su planteo no es suficiente.

“El sindicato dice que está pidiendo reuniones al Ejecutivo pero todavía no se las dan; por eso, las bases estamos convocando y lo que decimos es que tenemos que estar todos juntos porque estamos todos en la misma, haciendo malabares para llegar a fin de mes. Si seguimos esperando, nos va a pasar como el año pasado, que nos dieron un aumento de 25 por ciento casi en octubre y se aceptó porque se nos dijo que iba a haber mejoras, aumentos de categorías y pases a planta, pero nada de eso se cumplió”, criticó Amarilla, quien forma parte del STMLM como delegada.

“Esta movilización surgió de las bases, aunque nos encantaría que fuera convocada por el gremio, pero este no comunica nada. Entonces queremos que el sindicato tome lectura, que demuestre su apoyo y se ponga al frente del reclamo porque votamos a sus autoridades para que representen nuestros intereses”, agregó.

Además de una mejora en las condiciones laborales en general, los manifestantes reclamaron “un salario inicial de 60.000 pesos para todos los trabajadores”. “La canasta básica ya supera los 56.000 pesos. Queremos que todos los ítems que están por fuera del básico sean remunerativos y que la antigüedad vuelva a ser del cuatro por ciento, como antes. Con estas modificaciones están extinguiendo al trabajador municipal, están tomando muchos monotributistas, que es otro modo de explotación al trabajador y, además, va perjudicando la carrera municipal. Queremos sentirnos dignos como trabajadores porque, hoy, somos indigentes”, cerró la delegada sindical.