Transporte público: debate por la frecuencia del servicio de colectivos en San Justo

Ante ese panorama, expuso que el servicio es el mismo y que no se dispusieron modificaciones en el último tiempo, como así tampoco se disminuyeron horarios ni se redujo la cantidad de coches. “Por ejemplo, hoy faltan diez servicios porque se ausentaron los choferes, han venido más tarde o se les cambió el recorrido porque nos vemos obligados a hacer un trayecto más corto por todo lo anteriormente mencionado”, explicó el inspector de Transporte Ideal San Justo.

Más gente para cada unidad

El inspector aseguró que los inconvenientes que surgen son cuestiones a las que se les puede dar una solución en el día. No obstante, destacó que hay un factor que escapa a la empresa: la cantidad de gente que se mueve por las calles. “Quienes nos encontramos en las paradas notamos que hay otras problemáticas, que tienen que ver con la enorme cantidad de usuarios que necesita tomar el colectivo: puede llegar a haber 200 personas para tres colectivos y la siguiente semana, seguramente, van a ser 250”, detalló.

Asimismo, resaltó que aquellos pasajeros que quieran emitir sus reclamos en la empresa pueden hacerlo: “La gente se puede acercar, siempre se los atiende y se los escucha para que puedan indicar dónde consideran que faltan servicios”. “También pueden acercarnos a los inspectores el reclamo escrito para que nosotros podamos elevarlo a la empresa”, destacó.

Las buenas costumbres desde la pandemia

En lo que concierne a la cantidad de pasajeros que pueden desplazarse, el trabajador de la empresa de transporte indicó: “Con la pandemia, nos acostumbramos a que viaje una menor cantidad de gente y eso hace que se acumulen usuarios en las paradas”. “La gente dice ‘Viajamos como ganado’ y tiene razón, pero eso es porque todos quieren viajar”, explicó.

También aprovechó la ocasión para hacer una observación: “Vemos en las paradas que los usuarios no se corren para el fondo; se amontonan adelante y no dejan subir a los de las paradas siguientes, y la culpa no es nuestra ni del chofer”. Finalmente, resaltó: “Yo siento que hay más movimiento de gente en la calle; no sé si hay más trabajo, no sé si hay más producción, pero a diario el movimiento va en aumento”.