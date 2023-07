Tras la prohibición de uso de glifosato en Misiones, CAME expresa solidaridad con los productores y apela al diálogo

El sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) manifiesta solidaridad con los productores agropecuarios misioneros ante la prohibición de uso de glifosato a partir del año 2025 y solicita al gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, la derogación del artículo 7 de la Ley de Promoción de la Producción de Bioinsumos.

La Legislatura de la provincia adoptó una postura netamente ambientalista, sin considerar las recomendaciones técnicas-científicas de organismos nacionales e internacionales, quienes desmienten la peligrosidad del herbicida.

El productor pyme conoce su responsabilidad: garantizar una mesa diaria, segura y saludable para todos los argentinos. Para ello utiliza estos productos —de forma correcta y racional, bajo la supervisión de un profesional— como una herramienta para lograr la inocuidad de los alimentos.

“Si la ley apela a una producción más sustentable, la mirada debería no sólo hacer énfasis en lo ambiental, sino también en lo económico y social”, aseguró el director del sector de Economías Regionales de CAME, Eduardo Rodríguez. “En este sentido, no tuvieron en cuenta la rentabilidad del productor, el encarecimiento de sus costos y la consecuente pérdida de competitividad. Realizar la transición hacia un modelo de producción más amigable con el ambiente no debería poner en riesgo al sector productivo y social de la provincia, sino todo lo contrario”, agregó.

Como representantes de los pequeños y medianos productores agropecuarios, la gremial empresaria de las pymes solicita vetar el artículo que dispone la prohibición del glifosato y generar una instancia de diálogo público-privado.