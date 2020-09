Trotta: “El regreso a las aulas será siempre y cuando la salud lo permita»

Así lo manifestó el ministro de Educación de la Nación, en el marco de una videoconferencia con el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela. El funcionario nacional ratificó que su prioridad “es y sigue siendo el cuidado de la salud, y desplegar todas las herramientas posibles para que los chicos continúen su vínculo con la escuela”.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ratificó que promueve “el regreso a las aulas siempre y cuando la salud lo permita”, y precisó que se evalúa la situación ante la pandemia de COVID-19 “con todas las regiones del país”. En este contexto, el funcionario definió: “Soy promotor del regreso a las aulas siempre y cuando la salud nos lo permita”.

Trotta reafirmó que la prioridad de su gestión “es y sigue siendo el cuidado de la salud y desplegar, como se viene haciendo, todas las herramientas posibles para llegar a las chicas y chicos para que continúen su vínculo con la escuela”, en el marco de una videoconferencia que mantuvo con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cubierta por la agencia Télam.

Asimismo, el ministro de Educación sostuvo: “En este momento de excepcionalidad, que estamos atravesando con la suspensión de clases presenciales, hemos acordado seguir muy de cerca la situación como lo estamos haciendo con todas las regiones del país”.

Por otra parte, en relación al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cabe recordar que, días atrás, la cartera de Educación nacional rechazó, al menos por el momento, el protocolo sanitario presentado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual habilitaría el regreso a clases presenciales de los alumnos que tuvieron problemas de conectividad a internet durante el aislamiento obligatorio en este contexto de pandemia y, a consecuencia de ello, perdieron gran parte del vínculo pedagógico. Según el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se trata de unos “5.100” alumnos de escuelas públicas porteñas.

En este sentido, Trotta remarcó: “En el momento de mayor circulación viral en el AMBA, no es el momento de regresar a las aulas”. Y, puntualmente sobre el pedido de la administración porteña, planteó: «Nos parece importante que el Gobierno de la Ciudad disponga una iniciativa de poder lograr que la escuela se vincule con los chicos con los que no tienen contacto, pero desde sus casas, no desde la escuela».