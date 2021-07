Un equipo del Hospital Balestrini recorre escuelas matanceras para hisopar a sus trabajadores

Se trata del Servicio de Área Programática y Redes en Salud (SAPS) del nosocomio, el cual, con el respaldo de la “Dirección de Niñez y Adolescencia” provincial, ya llevó a cabo hisopados en tres establecimientos educativos públicos ubicados en Ciudad Evita, con la previsión de continuar con esta iniciativa en forma semanal en toda el “área programática” de este hospital provincial.

En el marco de la estrategia provincial de búsqueda de casos de COVID-19 en establecimientos educativos que lleva a cabo el Gobierno bonaerense, desde este lunes un equipo del Servicio del Área Programática y Redes en Salud (SAPS) del Hospital Balestrini, ubicado en Camino de Cintura y Ruta 21, Ciudad Evita, lleva a cabo testeos de COVID-19 entre el personal docente y no docente en las escuelas matanceras situadas en el “área programática” del nosocomio.

Asimismo, está previsto que esta iniciativa se efectúe en forma semanal. De esta manera, el equipo comenzó con esta tarea de vigilancia epidemiológica esta semana, con hisopados al personal docente y no docente de tres escuelas matanceras de nivel inicial, primario y secundario ubicadas en Ciudad Evita: Jardín de Infantes Nº 938, Escuela Primaria Nº 177, y Escuela Secundaria Nº 58.

En comunicación con El1 Digital, la directora Ejecutiva del Hospital Balestrini, Liliana Álvarez, explicó los alcances de esta iniciativa: “En el Hospital Balestrini, a partir de fines de 2020 se creó un servicio, llamado Servicio del Área Programática y Redes en Salud (SAPS). Parece un nombre difícil, pero tiene que ver con la interrelación del hospital con la comunidad, con lo que se llama el ‘área programática’, y con las redes de salud. Desde ese momento, se empezaron a hacer actividades, algunas tal vez restringidas a veces por la pandemia, de articulación con la comunidad”.

“Por una propuesta de la Dirección de Niñez y Adolescencia (de la Provincia) en relación a la estrategia de una búsqueda activa de casos de COVID-19, sobre todo en las escuelas bonaerenses. El 5 de julio se comenzó a hacer testeos para detección de casos de COVID-19 en las escuelas. Se comenzó con el Jardín de Infantes Nº 938, fueron testeados docentes y no docentes. El método que se utilizó es el de antígeno, y los casos, en principio, fueron negativos. También se testeó en la Escuela Primaria Nº 177 ‘Estanislao Ceballos’, y en Escuela Secundaria Nº 58, todas ubicadas en Ciudad Evita, que es la región donde está emplazado el Hospital Balestrini”, recordó.

En este marco, Álvarez aclaró que los testeos se efectúan, al menos en esta etapa, solamente a docentes y no docentes que no tengan síntomas de coronavirus y que no hayan sido contactos estrechos de casos sospechosos.

Además, Álvarez confirmó que la actividad continuará en las próximas semanas: “Esto fue (solamente) el comienzo de este proyecto, de empezar a hacer una pesquisa de casos potencialmente positivos de COVID-19 en las escuelas de La Matanza, tanto a docentes como a no docentes”.

Por último, la directora del Balestrini remarcó que los testeos se efectúan “in situ”, en el lugar, y que, al ser un sistema de antígeno, los resultados están en aproximadamente 20 minutos, por lo cual se otorgan en el momento.