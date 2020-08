Un voluntario cuenta cómo es el ensayo para la vacuna contra el COVID-19 en Argentina

El periodista Ezequiel Boetti resultó aceptado para probar el medicamento que se investiga en el Hospital Militar Central argentino, desarrollado por las empresas Pfizer y Biotech. “Desde que empezó la pandemia estaba con ganas de ayudar”, destacó.

Ezequiel Boetti es periodista del matutino Página/12 y resultó aceptado como voluntario en los ensayos clínicos para probar una vacuna contra el COVID-19 el Hospital Militar Central argentino. En comunicación con Radio Universidad, este martes Boetti brindó detalles de su participación en una investigación clave que puede influir considerablemente en las posibilidades de Argentina para acceder a la vacuna en el mediano plazo, una vez que esté testeada por completo, aprobada y producida a gran escala.

“Desde que empezó la pandemia, estaba con ganas de tratar de ayudar, de una u otra forma, desde mi lugar, desde donde pudiera. Dado que soy periodista, no podía hacer demasiado, y cuando surgió esta posibilidad, llené el formulario on line que estaba disponible, y a la semana me llamaron, para confirmarme que este viernes 14 tengo que ir. Así que estoy muy contento y con bastante ansiedad”, contó Boetti, en diálogo con el programa Nada es lo que parece.

“Ese día me harán primero una serie de testeos, primero para ver si ya tengo anticuerpos, por haber cursado eventualmente la enfermedad habiendo sido asintomático, y también un test de PCR, para ver si en ese momento estoy transitando la enfermedad”, detalló.

“Luego de eso, hacen una serie de análisis y controles para evaluar mi estado de salud general. Después, hay una charla con un médico, donde se cuenta bien en detalle todo este proceso. Y después, termina con la primera dosis, el primer día. La segunda viene entre tres semanas y dos meses después. Eso es algo que ellos me dirán en el momento”, explicó el voluntario.

Boetti también recordó que la mitad de los voluntarios recibirá un placebo. “Uno nunca sabe si está recibiendo la vacuna o el placebo. Eso condiciona lo tiempos de evaluación”, marcó.

“Me dijeron que haga la vida normal en este contexto. (El estudio) no requiere aislamiento, así que habrá que llevar la vida lo más normal que se pueda, esperando que el cuerpo responda, para después, en base a eso, ir haciendo estudios, y ver si efectivamente se generan los famosos anticuerpos”, amplió.

“El proceso dura alrededor de dos años. Porque ellos (todavía) no saben a ciencia cierta cuánto van a durar esos anticuerpos en el cuerpo humano”, marcó Boetti, quien también aclaró que los voluntarios no reciben ninguna contraprestación económica, y que se pondrá un vehículo a su disposición cada vez que deba concurrir al Hospital Militar.

“Aquí lo que tienen que hacer es una evaluación en un grupo mayor de personas, lo cual les va a permitir ver cuál es la prolongación de estos anticuerpos en las distintas personas, y en base a eso, ver si va a ser una vacuna anual, como se cree, o tendrá una mayor periodicidad”, concluyó.