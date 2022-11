Una generación sostenida de puestos de trabajo con salarios insuficientes

Estamos en el nivel de desocupación más bajo desde 2015. En agosto, se generaron entre 6.000 y 7.000 puestos de trabajo adicionales, un poco menos de lo que se venía generando. Es probable que esto se deba a que haya cierto amesetamiento en el nivel de actividad y que haya tenido algún impacto en la quita de dinamismo de generación de puestos. De todas formas, siempre que se generan puestos de trabajo es positivo, y hace 25 meses que se están generando.

Hace unos días, la vicepresidenta Cristina Fernández hacía hincapié en la necesidad de hablar con datos y argumentos. Desde el CEPA, intentamos recuperar esta cuestión porque, si bien es cierto que los datos no son unívocos en términos de interpretación, no se pueden inventar cosas. No es lo mismo el tobogán descendente de la curva del empleo industrial con Macri que la curva que está en ascenso con Alberto Fernández.

Lo que sucede en la pospandemia es que hay un crecimiento de la actividad fenomenal, pero la productividad adicional quedó en pocas manos, será un 75 por ciento de los empresarios. Hay una transferencia de ingresos en ese sentido.

La discusión hoy es netamente salarial, porque los salarios no se recuperaron en términos reales. En particular, el desempleo joven siempre es más alto, pero hoy está en los niveles mínimos históricos, en alrededor de un 20 por ciento. Si bien está muy por encima de la desocupación promedio, de 6,9 por ciento, es el más bajo histórico. Ahora bien, en términos salariales, entre 2003 y 2015, los salarios de los jóvenes crecían más que en otros segmentos en términos reales, pero son los que caen más desde Macri en adelante.

Creo que el Estado debe regular los precios. Si las empresas con que se acuerda cumplen con determinadas pautas, pueden acceder al dólar oficial para poder cumplir con el proceso productivo. Si no, es un viva la pepa. Veo al ministro de Economía, Sergio Massa, con mucho empuje, y eso me genera expectativas.

*Economista y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).