“Vacunación libre” para los mayores de 25 años en la Provincia a partir del miércoles y para los de 18 desde el viernes

Kicillof anunció que los bonaerenses sin factores de riesgo a partir esas edades podrán vacunarse en cualquier posta, solo presentando DNI que acredite residencia en la Provincia, por lo que ya no quedarán segmentos poblacionales que deban esperar turno. El Gobernador aseguró que, de los más de nueve millones de bonaerenses ya vacunados con una dosis, “520.000 lo hicieron sin turno” y, solo en el mes de julio, “tres millones de bonaerenses” iniciaron su esquema de inmunización.

En una nueva ampliación del plan que busca acelerar la aplicación de primeras dosis en la Provincia, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que, desde este miércoles, la posibilidad de iniciar el esquema de inmunización sin turno previo abarcará, también, a todos los mayores de 25 años sin comorbilidades que se presenten en cualquier posta de vacunación, solo con DNI que acredite residencia en la Provincia. Y, desde el viernes, la opción estará disponible para todos los mayores de 18 años.

“Este es un anuncio que, para nosotros, es espectacular y tiene que ver con la velocidad que tomó la campaña”, dijo el mandatario provincial en torno a la ampliación que implica, en concreto, que ya no quedarán segmentos poblacionales que deban manejarse exclusivamente con el sistema de turnos. “Estimamos que, para agosto, nuestra Provincia va a ser una ‘provincia protegida’ en todos sus distritos, con más del 95 por ciento de los inscriptos vacunados en todos los segmentos etarios”, vaticinó y sumó: “Es un hito que, hace un tiempo, era inimaginable”.

Además, seguirá el esquema de “vacunación comunitaria”, especialmente en el Conurbano, con la instalación de postas itinerantes en estaciones de trenes. En el caso de La Matanza, funcionan en las de Rafael Castillo y González Catán.

“La velocidad que ha tomado la campaña en julio ha sido formidable, se aplicaron más de tres millones de primeras dosis en lo que va del mes y, de los más de nueve millones de vacunados que tenemos, 520.000 lo hicieron sin turno”, destacó Kicillof al anunciar una nueva ampliación de la «vacunación libre».

Este nuevo grupo etario se sumará a todos los mayores de 30 años, embarazadas y personas gestantes, trabajadores de la salud, la educación y fuerzas de seguridad públicas y a las personas de entre 18 y 59 años con comorbilidades, que ya podían vacunarse sin turno desde hace tiempo.

En tanto, con respecto a la inscripción de los menores de 13 a 17 años, que se habilitó en la Provincia la semana pasada a la espera de que se termine de definir, este martes, en el Consejo Federal de Salud, de qué modo se aplicarán las vacunas de Moderna que ya están en el país, se informó que hay 82.844 anotados con factores de riesgo y 381.874 sin comorbilidades. En ese sentido, Kicillof explicó que “primero se vacunará a los chicos con comorbilidades” y anunció que los chicos de doce años también podrán inscribirse desde hoy, aunque aclaró que, por el Código Civil argentino, “para vacunarse, deberán tener el consentimiento de sus padres, que deberán firmarlo al momento de la vacunación”.

En cuanto a la cobertura general de la campaña, se informó que, hasta este martes, se aplicaron 11.568.088 vacunas en la provincia de Buenos Aires, donde 9.357.408 bonaerenses recibieron al menos una dosis y 2.210.680 ya completaron el esquema. “Tenemos poco más de 12 millones de habitantes mayores a los 18 años, de los cuales ya se anotaron 10.500.000, con lo cual estamos cerca del 90 por ciento de la gente vacunada sobre los inscriptos”, destacó el ministro de Salud, Daniel Gollan.

En concreto, sobre el total de inscriptos, ya se alcanzó al 97,6 por ciento de los mayores de 60 años; al 92,5 por ciento de los de entre 18 y 59 años con comorbilidades; al 77,8 por ciento de los de 18 a 59 sin factores de riesgo; al 95,3 por ciento de los docentes y auxiliares; y al 86,5 por ciento de los integrantes de las fuerzas de seguridad. “No estamos, todavía, en el efecto rebaño, pero estamos cerca”, remarcó Gollan.

Caída sostenida de casos

El anuncio encabezado por Kicillof se dio durante el informe epidemiológico semanal que brinda la Provincia cada martes, al que últimamente se viene sumando porque es el momento en que se anuncia la ampliación de la vacunación sin turno a nuevos grupos etarios. En ese marco, también se informó que, desde mañana, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dejará su cargo y será reemplazado por su vice, Nicolás Kreplak, para dedicarse a la campaña electoral del Frente de Todos que lo tiene como segundo candidato a diputado nacional por la Provincia.

Asimismo, se destacó que, en paralelo al mayor ritmo de inmunización, también se sigue sosteniendo una caída de los contagios en territorio bonaerense, con un baja acumulada de 70 por ciento desde el pico de la segunda ola, al que se llegó entre el 17 y el 23 de mayo, con 12.008 casos por día en la Provincia.

En la última semana, los casos descendieron hasta 3.611 casos por jornada, un promedio diario más bajo que el del pico de la primera ola, que se alcanzó a fines de agosto del año pasado, con 5.845 contagios por día, como así también al del rebrote de enero, cuando hubo 4.510 casos diarios.

“Acumulamos nueve semanas consecutivas con caída de casos y la campaña de vacunación sigue en forma veloz, yo diría extraordinaria, en la Provincia. Esa conjunción de medidas de cuidado, vacunación y circulación del virus que generó inmunidad en un sector de la población, hizo que bajaran los casos. Evitamos, en pleno invierno, que ingresaran las variantes más contagiosas”, ponderó Gollan y volvió a cuestionar a “quienes critican las medidas que se toman para evitar que esas variantes tengan circulación comunitaria”. “Pedimos que todos colaboren”, reclamó a la oposición.

En cuanto a la variante Delta, mencionó que la Provincia registró, hasta ahora, doce casos, once correspondientes a viajeros que regresaron al país contagiados y el restante, a partir de un contacto estrecho con uno de estos casos. “Todavía, no hay registro de circulación comunitaria. Esto es fruto de un esfuerzo colectivo, no queremos castigar a nadie, sino cuidar a todos los argentinos. Si va a entrar la variante, que sea con un índice de vacunados más alto, al que estamos a punto de llegar”, sumó.

Esta caída sostenida de casos tiene su reflejo en la ocupación de terapias intensiva, que hoy se ubica en 59,9 por ciento en el AMBA, con 775 de las 3.545 camas totales ocupadas por pacientes con coronavirus, cuando “en el peor momento, llegó a haber 1.650”, repasó el ministro.