Vacunas contra el COVID-19: adelantaron que “no se podrá elegir” cuál aplicarse

Así lo expresó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. “Todas las que estén disponibles van a estar aprobadas, recontra vistas y autorizadas por el Gobierno argentino”, remarcó. Preocupación por una posible segunda ola de propagación en el verano.

Mientras el Gobierno nacional negocia la inminente compra de vacunas contra el COVID-19, entre las que se encuentran las de los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, además de la rusa Sputnik V, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anticipó este miércoles que la población no tendrá la opción de elegir cual de ellas aplicarse. “Todas las que estén disponibles van a estar aprobadas”, remarcó el funcionario.

De esta manera, el funcionario enfatizó: “No vamos a dar ninguna vacuna que no tenga todos los atributos que tenga que tener un procedimiento tan masivo como es una vacunación. Va a ser voluntaria. Como es la primera vez, y no hay experiencia, decidimos dejarla fuera del calendario, con lo cual no es obligatoria. Pero mientras más personas se vacunen, significa cortar la cadena de transmisión”.

Así, en comunicación con el canal TN, González García sostuvo: “Tenemos una seguridad de provisión de vacunas en oportunidad y cantidad, como para que se quede tranquilo el pueblo argentino”.

En este sentido, el ministro difundió que el Estado argentino apunta a vacunar a 28 millones de personas, con dos dosis, y reconfirmó que tendrán prioridad el personal de salud y grupos de riesgo. “Es una vacunación completa, un número brutal”, subrayó.

Por otra parte, ante la incertidumbre que podría generar, en materia de seguridad sanitaria, que los laboratorios trabajen contrarreloj para garantizar la provisión, el funcionario nacional aclaró que el hecho de que estas vacunas hayan pasado las fases de evaluación 1 y 2 implica que “no hacen daño”. La fase 3, en tanto, determinará si son efectivas, o no.

Asimismo, González García informó que llevarán a cabo un seguimiento, durante todo un año, a un porcentaje de los vacunados, para medir datos referidos a la duración de la inmunidad y los niveles de anticuerpos.

Por último, en cuanto a la evaluación general de cómo evoluciona la pandemia en el país, el ministro analizó: “Venimos viendo un descenso importante de casos en todo el país, aunque la película todavía no terminó. Mucha gente cree que pasó, pero no; el peligro de que las cosas empeoren, sigue. Le tengo mucho miedo al verano. Mucha gente piensa el verano como si fuera un verano normal. No quiero atemorizar a nadie, pero cuidado, el riesgo existe. Hasta que no tengamos vacuna, y un número importante de gente vacunada, el riesgo seguirá”.