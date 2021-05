Vacunas para los trabajadores esenciales: preparan un informe para presentarle a Espinoza

A través de la subsecretaría de Trabajo local que conduce Darío Butera, los gremios informarán al intendente de la situación sanitaria de cada rubro. “El margen de maniobra de un municipio en el plan de vacunación es muy reducido”, advirtió el funcionario, pero planteó que la idea aportarle al Ejecutivo local “un elemento más” a la hora de discutir “con las autoridades provinciales y nacionales”.

Con la llegada de la segunda ola y el aumento de los contagios, los gremios que representan a los trabajadores del transporte y a los empleados de comercio empezaron a reclamarle al Gobierno nacional y a la Provincia ser tenidos en cuenta como grupos prioritarios en el plan de vacunación. Los referentes locales de esos sindicatos- Ernesto Ludueña, de SEOCA, y Marcelo Barreiro, de la UTA-, se plegaron a la demanda de sus conducciones nacionales, dado que la normativa sanitaria los considera esenciales.

Ante este panorama, en su doble rol de referente sindical de la Unión Ferroviaria y susbsecretario de Trabajo de La Matanza, Darío Butera, adelantó a El1 Digitalque, en base a la información requerida a los sindicatos del Distrito, se está elaborando un informe que se presentará al intendente, Fernando Espinoza, “para evaluar el impacto de la segunda ola en relación a la primera en cuanto a la cantidad de infectados y fallecidos” para que, a su vez, sea elevado “a las autoridades de Salud”.

Vale recordar que, este martes, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, se refirió a estos reclamos gremiales y buscó calmar los ánimos al plantear que, tras haber superado la barrera de los primeros tres millones de vacunados, se empezó a otorgar turnos a nuevos grupos priorizados. “Les pedimos a esos sectores que reclaman que se anoten porque estamos empezando a vacunar a mayores de 40 años con factores de riesgo”, aseguró y explicó que “cuando se sacan cuentas de cualquier grupo poblacional, entre un 30 o 40 por ciento arriba de los 40 años tiene comorbilidades”, como “problemas cardiovasculares, hipertensión, sobrepeso, diabetes o problemas pulmonares crónicos”. “Van a ser alcanzados en esta nueva etapa”, dijo el ministro.

“Todavía estamos analizando y procesando estos datos, pero la idea es hacer una presentación ante el Ejecutivo, teniendo en cuenta que lo único que va a poder hacer el intendente es elevar esa información a las autoridades de Salud”, aclaró Butera al recordar que “la disponibilidad de vacunas la establece el Gobierno nacional, que baja las dosis a Provincia y, desde ahí, se reparte a los municipios”.

“El margen de maniobra que tiene un municipio en el plan de vacunación es muy reducido y eso hay que tenerlo en cuenta, como también que hay un faltante de vacunas. Si bien tenemos que sentirnos con la tranquilidad y el orgullo de que la Argentina es uno de los pocos países del mundo en donde permanentemente vienen vuelos con dosis, es un problema mundial y, en principio, se apunta a los grupos de riesgo”, analizó Butera, aunque también remarcó que “es entendible la preocupación de quienes deben cumplir un trabajo esencial y se ven expuestos al riesgo de contagio”.

“Uno no puede mirar para otro lado y, por eso, me he comunicado con los secretarios generales de todas las organizaciones gremiales de La Matanza para poder analizar el cuadro de situación”, agregó Butera.

En ese punto, especificó que en el gremio que representa, el impacto de la segunda ola, que ya supera ampliamente a los contagios del primer pico del año pasado, también se hizo sentir. “En el rubro ferroviario, durante el primer año de la pandemia, tuvimos un fallecido y, en el último mes de la segunda ola, ya sumamos cuatro. Es una cifra contundente”, reconoció, aunque también advirtió que, en parte, la voracidad de este nuevo pico “se debe al relajamiento de los cuidados”.

“Todo el mundo hablaba de la segunda ola pero parecía que eso nunca iba a llegar a la Argentina. Bueno, ahora llegó y llegó con más crudeza y es probable que la tercera ola sea peor porque el virus va mutando. Entonces, una tarea que nos debemos al interior de las organizaciones gremiales es hacer, de algún modo, docencia con cada uno de los compañeros para que haya responsabilidad en cada lugar de trabajo, pero también afuera. La prevención tiene que estar en el interior de las fábricas y, fundamentalmente, en la vida cotidiana, en las 16 horas que no estamos tra

bajando”, remarcó en ese sentido.

Un aporte a la discusión

En tanto, sobre el informe que le presentará a Espinoza, Butera explicó que “la idea es describir la situación laboral de los trabajadores de las distintas actividades en La Matanza”. “Eso lo vamos a elevar en conjunto con distintos compañeros de las distintas organizaciones como un elemento más que él tenga sobre la mesa a la hora de las discusiones con las autoridades provinciales y nacionales. Será un aporte que hacemos desde el movimiento obrero, pero desde la prudencia, porque queremos que la Argentina siga produciendo con todos los cuidados porque la prioridad, siempre, es la salud y la vida de los trabajadores”, agregó.

En ese marco, también criticó que “algunos empresarios de los hipermercados siguen, aun, sin respetar el horario de cierre de las 19 establecido por el DNU nacional”. “Es vergonzoso lo que hacen y cada vez que los sindicatos nos acercan una denuncia, trabajamos con Control Comunal para ordenar la situación. Parece increíble, pero hay comercios que pretenden seguir abiertos pasadas las 20, cuando sabemos que no puede haber circulación en ese horario. Entonces, somos hijos del rigor porque queremos libertad, queremos trabajar pero cuando nos dan la chance de hacerlo, resulta que nos abusamos”, criticó y llamó a la responsabilidad ciudadana: “A partir de las 19, la gente debe dejar de salir a comprar para que, a las 20, estén todos en sus casas, a excepción de los trabajadores esenciales”.