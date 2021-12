Vecinos de Ciudad Madero renovaron su reclamo para que revisen y frenen una obra hidráulica

Así, en diálogo con El1 Digital, Adrián Schiaffino, vecino de la zona y referente del Foro Vecinal, manifestó que no recibieron respuesta por parte del Municipio: “Ningún funcionario nos llamó por teléfono o mandó un mail, menos hoy, que no nos atendieron… esta obra arrancó mal desde el principio. No se hizo la convocatoria pública según la ley 25.765, y tampoco respondieron a las solicitudes, tanto de proyectos de obra como de impacto ambiental. Hasta ahora no recibimos respuesta, en una obra que debería haber durado entre dos y tres meses, innecesaria en algunas partes, y ya lleva seis meses y medio…no creo que lleguen a fin de año con la obra terminada…además, hoy nos enteramos que van a hacer un murallón en esos 60 o 70 metros, y chau Paseo Ecológico”.

“Enviamos notificaciones al Municipio, y ante la falta de respuesta, presentamos un recurso de amparo”, recordó.

Por su parte, la vecina Fabiana Gugliota remarcó: “Hicimos un amparo colectivo, porque, está bien, es una obra hidráulica que va a beneficiar a todos, pero la intención era sacar árboles añejos sin ningún sentido, el único espacio verde que tenemos en Madero… (en la justicia) se están pasando el tema, esperando que resuelva la Corte. Mientras tanto, la obra va a paso de hormiga, hacen y deshacen, porque se equivocan”.