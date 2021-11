Vecinos de Isidro Casanova reclamaron en el Municipio la reparación de un tanque de agua que corre «riesgo de derrumbe»

Está ubicado en el barrio 20 de Junio. Los damnificados llevaron un petitorio y fueron recibidos por funcionarios distritales.

Este miércoles, un grupo de vecinos del barrio 20 de Junio, de Isidro Casanova, se movilizó hasta las puertas del Palacio Municipal, en San Justo, para reafirmar su reclamo de una urgente reparación y reacondicionamiento del tanque que suministra agua a la zona, el cual, según sostienen, corre “riesgo de derrumbe”. En ese contexto, llevaron un petitorio a las oficinas municipales, donde fueron recibidos por funcionarios municipales.

Desde la Plaza de San Justo, y en diálogo con El1 Digital, Lía Andrada, una de las vecinas que llevó el petitorio, repasó la problemática. “Hace meses que venimos reclamando por el tanque que suministra agua a todo el barrio, a más de 3.000 familias. Este tanque viene con un deterioro y con una falta de mantenimiento de hace muchísimos años. Este tanque está instalado y funcionando desde el año 1973, y lo que vienen haciendo las autoridades es ir cancelando (por partes) el funcionamiento, en vez de ir reparándolo, como realmente amerita el servicio”.

“Ese tanque se inició con tres bombas funcionando, y cuando se fueron rompiendo, en vez de reparar, las fueron cancelando, descartando, y hoy funciona solamente con una bomba, día y noche, que no se apaga. Inclusive, como ese funcionamiento no tenía todos los requisitos técnicos, lo que hacía era que el agua desborde, suba hasta la cima del tanque, y rebalse. Esto sucedió durante meses, las bases se inundaron, se socavaron, parte del cemento se rompió, y esto implicaría un posible riesgo de derrumbe. 70.000 litros son toneladas de peso son demasiado peso para esas bases que no tuvieron mantenimiento, y el riesgo de derrumbe es muy posible. Todo esto, sumado a que está ubicado a un metro del sistema de electricidad”, advirtió.

Marta, otra de las vecinas, manifestó a Radio Universidad: “Tengo miedo de que se rompa el tanque. Si se rompe, me quedo sin departamento. También hay jardines, una escuela primaria y una secundaria cerca”.

Según pudo saber El1 Digital, cerca del mediodía un grupo de estos vecinos fueron recibidos por funcionarios municipales, para analizar juntos posibles soluciones.