Vecinos del “Barrio 1º de Noviembre” volvieron a movilizarse a la Municipalidad para pedir una reunión

La manifestación surgió ya que el encuentro programado se canceló por un caso de COVID-19 positivo. "Si no veníamos no teníamos respuesta de reprogramación, vamos a esperar a que nos llamen y sino, nos van a escuchar de nuevo acá en la calle", expresaron. Vecinos y ocupantes del asentamiento conocido como "Barrio 1º de Noviembre", de Ciudad Evita, volvieron a manifestarse sobre las puertas del Palacio Municipal, dado que la reunión que habían conseguido con el secretario General de Gobierno, Gustavo Dutto, fue cancelada porque el funcionario se encuentra cursando un cuadro de COVID-19. Un integrante del Centro de Acceso a La Justicia Matanza, Alejandro Iacolone, explicó: "Los referentes estaban avisados del caso confirmado pero teníamos que venir de todas formas para poder conseguir una reprogramación y que nos reciban un documento que constata la autoridad del terreno. Por otra parte, solicitamos un plazo para que nos otorguen una nueva reunión, con lo que nos informaron que el miércoles se comunicarán para la reprogramación de la reunión".

Además, detallaron que empleados municipales les entregaron una nota en donde se ratifica que desde el Gobierno local se volverán a comunicar el 12 de enero para coordinar un nuevo encuentro, y que estos mismos les adelantaron que se encontrarían evaluando la creación de proyectos y planes en dichas tierras con lotes que cuentan con servicios accesibles para cumplir con la demanda de los vecinos.

Autoridades del Polo Obrero acompañaron la movilización y manifestaron: “Le recomendamos a los vecinos que hagan sus reuniones y discutan un plan de lucha, porque adentro nos decían que no hace falta movilizar, pero si los vecinos no se movilizaban hoy, no nos iban a escuchar ni atender. La unidad es lo que va a llevar a que tengan un acceso a una vivienda digna el día de mañana”.

En cuanto a las situaciones represivas que denunciaron haber vivido por parte de personal policial de la comisaría N°9 de Ciudad Evita, Alejo Rivera de la Comisión Provincial por la Memoria, detalló que todas las denuncias ya fueron realizadas en la fiscalía correspondiente e hizo hincapié en que las víctimas se acerquen para poder avanzar con la causa: “Hay que ir a declarar, hay que acompañarse y estar, es importante que vayan para poder lograr un freno”.

Por último, en diálogo con El1 Digital, una vecina del barrio, Sara Herrera, expresó: “Volvimos a manifestarnos porque necesitábamos una respuesta ya que las tres familias que se encuentran en la calle siguen en la misma situación, no pudieron ser reubicadas. No podemos esperar mucho tiempo, si no tenemos respuesta nos vamos a seguir movilizando y sino vamos a hacer un acampe”. Con respecto a las denuncias de desalojo, explicó que solamente pudieron rehacer los merenderos: “En donde levantamos una casita para las familias en situación de calle nos desalojan todo”.