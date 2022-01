Vecinos frenaron el avance de máquinas viales en la obra de la Autopista Perón

Frentistas de Virrey del Pino alegan que se quedarían “aislados”, al menos, tres de sus barrios, si se concreta esa megaobra vial sin la construcción de un puente de acceso. Este lunes, el grupo de frentistas que exigen que la traza de la Autopista Presidente Perón a la altura de la localidad de Virrey del Pino no les impida el acceso a los barrios San Javier, San Ignacio y Oro Verde, entre otros vecindarios aledaños, se pararon frente a la maquinaria vial que se disponían a retomar los trabajos en la megaobra y consiguieron, por el momento, detener su avance. “Las máquinas vinieron esta mañana a trabajar y no hemos permitido que nos cierren la entrada del barrio, así que se fueron, pero estamos en guardia permanente”, relató el vecino Walter Iván Concha en diálogo con El1 Digital.

La resistencia de los vecinos autoconvocados a que se continuara con la construcción vial fue decidida la semana pasada durante una asamblea, al finalizar una reunión con un funcionario del área en el Municipio. Según aseguraron, el lunes pasado los atendió el jefe de Obras Públicas, a quien volvieron a entregar el petitorio. “Recién ahora van a elevar el reclamo a Vialidad y a Nación”, precisaron.

“En asamblea se votó empezar con una serie de medidas”, afirmaron. Una de ellas tiene que ver con “no dejar que empiecen a trabajar, porque, si no, nos van a cerrar el paso y después no van a hacer más nada”, plantearon, a la vez que consideraron que, “mientras haya una mesa de diálogo, no pueden mandar las máquinas a trabajar”.

No queremos molestar a la gente que viene de trabajar, vamos a dejar las colectoras abiertas”, anunciaron, al tiempo que insistieron: “No estamos en contra de la autopista; estamos a favor, pero no queremos que nos encierren”. “Por la seguridad de todos los barrios de nuestros alrededores, queremos que el paso normal de los colectivos siga por el mismo lado”, agregó Walter. También, la siguiente acción que consensuaron fue “convocar a todos los vecinos, el miércoles a las 18, para hacer un corte de la Ruta N° 3 a la altura del km. 38, con una volanteada explicando la causa”, mientras esperan saber cuál será la notificación que les prometieron dar este jueves a través de una llamada telefónica.

Propuesta vecinal

La idea de los frentistas para no quedar “aislados” por la autopista y que la línea de colectivo 218 pueda seguir realizando su habitual recorrido por esos barrios es que les levanten un puente vehicular y un paso peatonal sobre Urien, la principal arteria que comunica a estas diversas comunidades. Pero, hasta ahora, la alternativa expuesta por parte de los constructores es que el tránsito local tiene disponible “un cruce a 15 cuadras y, a otras ocho, la Ruta N° 3”.

En relación a este punto, los vecinos señalaron: “Están totalmente equivocados, porque la Ruta N° 3 nos queda un callejón, por la fábrica OBLACK no nos queda ni una colectora ni ningún pase”. Asimismo, plantearon: “El otro paso por donde quieren que pase el colectivo es un descampado de 15 cuadras. Con la inseguridad que se vive en La Matanza, es imposible salir para ir a trabajar y caminar a la mañana temprano”.