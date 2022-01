Vecinos frentistas de Ciudad Evita reclamaron “protección para la Reserva Natural” y señalaron: “Usurpar es un delito”

Se trata de integrantes de la agrupación vecinal RENACE, quienes, con un duro comunicado, se refirieron a la quema y desalojo de merenderos en el asentamiento conocido como “Barrio 1º de Noviembre” el 24 de diciembre pasado. “No es verdad que esa usurpación sea un ‘barrio’, ese nombre se lo autoadjudicaron los intrusos” quienes “son desalojados sistemáticamente”, aseguraron. Vecinos frentistas de Ciudad Evita que integran la agrupación RENACE, emitieron un duro comunicado tras la quema de merenderos y el desalojo parcial llevado a cabo en un predio ubicado en avenida Cristianía el último 24 de diciembre, donde otro grupo de vecinos y ocupantes tomaron esos terrenos y generaron el asentamiento conocido como “Barrio 1º de Noviembre” el cual, además, es lindero al barrio 22 de Enero. La situación es compleja porque los terrenos tomados, según supo El1 Digital de fuentes judiciales, pertenecerían a la AFIP y el delito contemplado es el de usurpación. Así, en medio de una tensa calma, los vecinos y ocupantes por ahora rearmaron los merenderos, resisten en el lugar y el martes movilizaron a las puertas de la Municipalidad, en San Justo, y obtuvieron de esa manera la promesa de una reunión por parte de las autoridades distritales, en principio para la semana próxima. La situación es compleja porque los terrenos tomados, según supo El1 Digital de fuentes judiciales, pertenecerían a la AFIP y el delito contemplado es el de usurpación. Así, en medio de una tensa calma, los vecinos y ocupantes por ahora rearmaron los merenderos, resisten en el lugar y el martes movilizaron a las puertas de la Municipalidad, en San Justo, y obtuvieron de esa manera la promesa de una reunión por parte de las autoridades distritales, en principio para la semana próxima.

En este contexto, estos vecinos frentistas decidieron pronunciarse, y en un comunicado fechado el lunes pero viralizado en las últimas horas, titulado “Reserva Natural de Ciudad Evita en grave peligro”, plantearon: “Los vecinos reunidos en ReNaCe, ante las versiones manipuladas de lo acontecido en el desalojo realizado el 24/12/2021, dentro del espacio (propiedad privada) del Centro Deportivo 19 de mayo, que se encuentra dentro de la Reserva Natural de Ciudad Evita, nos vemos en la obligación de desenmascarar la mentira que está circulando en las redes”. A continuación, estos vecinos brindan su versión de parte de lo ocurrido y, entre otros puntos, plantearon: “No es verdad que fueron desalojados sin orden judicial, la orden vino desde la Justicia. No es verdad que esa usurpación sea ‘un barrio’, el nombre 1º de Noviembre se lo autoadjudicaron los intrusos, y desde esa fecha son desalojados sistemáticamente”. “No es verdad que dicha toma sea parte del Barrio 22 de Enero. Se debe aclarar que el Club nombrado había construído un paredón para marcar el límite del mismo, pero sistemáticamente fue destruido por los que hoy quieren ocupar la zona, argumentando que es parte del barrio”, señalaron. También, estos vecinos sostuvieron: “No es verdad que hubo represión policial. La policía actuó según normativas legales. Por la acción de la policía muchas personas se estaban retirando, cuando de pronto ingresaron personas que no estaban en el lugar, e inmediatamente se pusieron al mando, iniciando un incendio, con el peligro gravísimo que implica fuego en una Reserva ecológica y arengaban al no abandono del lugar”.

“Usurpar es un delito”

También, estos vecinos marcaron una posición muy clara en torno a los terrenos. “Usurpar es un delito. Los bosques, humedales y pastizales no son terrenos ociosos, decir que lo son es realmente una mentira, ya que constituyen entre otras cosas un refugio de biodiversidad y aportan una gran lista de beneficios ecosistémicos, para todos los barrios, por lo que en la Reserva no se puede ni se debe construir, y es por eso que existen normativas que deben ser cumplidas. Y en aquellos casos que no se cumplen debe actuar la Justicia”.

En el aspecto normativo, afirmaron: “Sí, obvio, es una Reserva Natural, que debe ser respetada como tal, no solo cumpliendo la prohibición de construcción, sino también… cualquier acción que implique la depredación del lugar. Para preservación de esta zona también existen ordenanzas que deben ser cumplidas, como la número 9430, Nº 24.247, Nº 25.764, y el Decreto Nº 1.243, como así también medidas por parte de la Justicia”.

Además, sostuvieron: “No es verdad que allí se encontraron cadáveres de humanos, como declaran algunos ante la prensa. No hay ninguna denuncia, causa o investigación que dé veracidad a esa mentira”.

Fuertes diferencias

Asimismo, estos vecinos no dudaron en criticar fuertemente a otros sectores. “Por otra parte, es lamentable que utilicen ‘los medios y las redes para convocar (SIC) a otras tomas’ a apoyar la usurpación, apoyados y avalados por conocidos militantes de Derechos Humanos, quienes de manera agresiva e intimidante, pretenden robarnos por cualquier medio un gran espacio verde que es de alto valor ambiental para la Cuenca Matanza Riachuelo, asociados con los llamados ‘curas villeros’ que responden a los Obispos regionales… en Argentina, China o Roma, esto es usurpación, hecho ilegal, lisa y llanamente… entendemos que la necesidad habitacional es un problema a resolver, pero no usando la usurpación, y no en una Reserva Natural”.

De esta manera, los vecinos concluyeron: “La Reserva Natural de Ciudad Evita continúa recibiendo agresiones en diferentes puntos, ya sea por tomas, incendios, descarga de áridos, basura, desmontes o loteos, por eso dice basta de tomas, basta de mentiras, basta de tener que ser los guardianes, guardarques, custodios y bomberos. Queremos acciones inmediatas, y exigimos aprobación de los proyectos que de una vez le den verdadera protección a esta Reserva como así también implementen todas las acciones necesarias para que la Reserva siga viva”.