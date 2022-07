Vecinos insistirán para que el HCD declare reserva natural al “último pulmón verde” de Gregorio de Laferrere

La tarea no será nada sencilla para estos vecinos, ya que en el predio de 83 hectáreas las autoridades nacionales lanzaron oficialmente, en diciembre del año pasado y con la aprobación previa del Honorable Concejo Deliberante, las licitaciones para avanzar con las obras de infraestructura para un Desarrollo Urbanístico de viviendas en esa localidad.

Este fin de semana, los vecinos autoconvocados de la agrupación Vecinos por la Reserva Natural de Laferrere llevaron a cabo una asamblea en la cual resolvieron, entre otros puntos, reforzar la campaña de concientización y difusión con el objetivo de que los concejales matanceros traten y aprueben el proyecto que presentaron en 2019 para que se declare oficialmente como reserva natural al predio del ex Aeroclub de Gregorio de Laferrere, ubicado a la altura del km. 25.500 de la Ruta Nacional Nº 3, considerado el “último pulmón verde” de esta localidad matancera.

En comunicación con El1 Digital, Jorge Serrano, miembro del grupo Vecinos por la Reserva Natural de Laferrere, contó: “Hubo varias resoluciones en asamblea. En un principio, la principal resolución sería el inicio de una fuerte campaña de difusión para visibilizar esta situación. El proyecto que presentamos el 11 de septiembre de 2019 no ha sido tratado. Entonces, la resolución de la asamblea en la reunión vecinal es exigirles a los concejales, de todos los partidos políticos, que traten y obviamente aprueben este proyecto”.

“Nuestra idea es hablar con todos los concejales y que entiendan que nosotros necesitamos que se trate nuestro proyecto y que se apruebe sin modificaciones porque, lo que ha sucedido, por ejemplo, en el caso de Ciudad Evita, es que se trató el proyecto, pero parcialmente, no aprobándose lo que solicitaban los vecinos”, recordó.

“En principio, nos vamos a acercar para conversar con los jefes de bloque para que les puedan transmitir a todos los concejales de su bloque este interés que tenemos para conversar con ellos”, destacó.

Campaña reforzada

Asimismo, la intención es sumar cada vez a más vecinos a esta campaña. Por eso, empezaron varias acciones, entre ellas, la viralización de fotos con carteles con el pedido: “Concejales no le den la espalda a la Reserva Natural de Laferrere. Aprobación del Proyecto 511/19”.

En este sentido, Serrano amplió: “Iniciamos esta campaña, también, para que los vecinos no estén al margen y puedan expresarse con su cartelito. Ya nos llegaron varias fotos para difundir, desde sus lugares de trabajo, desde sus barrios, para que puedan visibilizar esto, para proteger el último pulmón verde que tiene Gregorio de Laferrere, teniendo en cuenta que estamos en una crisis climática, en una problemática ambiental muy profunda. Así que, desde ya que le vamos a exigir esto a los concejales que, como siempre decimos, fueron elegidos por el voto popular y tienen que llevar adelante las ideas que propone la comunidad”.

En relación al proyecto de viviendas en esos terrenos, Serrano recordó: “Hemos presentado un amparo. El juez (federal) Rodríguez, de Morón, no se pronunció (todavía) al respecto. Nosotros sostenemos que hay otros lugares en La Matanza donde se puede construir, hemos dado direcciones, lugares exactos, tanto en Virrey del Pino como en González Catán. Incluso, el ProCreAr podría llevar a esas zonas, que aun no lo tienen, servicios básicos de cloaca, de agua potable, de gas. Entendemos que no es incompatible el derecho a la vivienda y el derecho a un ambiente sano, y en ese sentido tanto la justicia como las autoridades políticas están al tanto de lo que pretendemos”.