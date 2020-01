Vecinos reclamaron «seguridad» frente a la comisaría de Rafael Castillo

Además, se reunieron con los dueños de la empresa Almafuerte S.A. para que se reactive un servicio que atraviesa varios barrios de la localidad.

El pasado lunes, vecinos de los barrios El Torero, Itatí, San Cayetano, La Casona y América, de la localidad de Rafael Castillo, se movilizaron en pedido de seguridad «ante reiterados hechos delictivos» que padecen en la zona. Además, reclaman que la empresa Almafuerte S.A. reanude un servicio de la línea 284, que el 30 de diciembre de 2019 fue acortado a raíz de un episodio de inseguridad que sufrió uno de los choferes.

Por la tarde, un grupo de vecinos acudió a la Comisaría Distrital N° 3, de Rafael Castillo, donde fueron recibidos por las autoridades de la dependencia. “Se realizó un acta donde el comisario y el jefe distrital se comprometieron a poner un patrullero. Ahora, falta que los delegados y la empresa cumplan, así vuelvan a entrar los colectivos”, indicaron en diálogo con Todo de vuelta, por Radio Universidad.

Ese mismo lunes, pero por la mañana, los vecinos habían sido recibidos por las autoridades de la firma de transporte, pero no una respuesta satisfactoria. “Hasta no contar con efectivos, no volvería a circular por dichas secciones”, les dijeron.

Ya pasaron dos semanas que el colectivo no recorre las calles de dichos barrios, por lo que los usuarios deben caminar más de 15 cuadras para llegar a la parada más cercana. “Hay muchas personas mayores que no pueden movilizarse. A su vez, nosotros también estamos expuestos a los robos y hurtos”, lamentó una de las afectadas.