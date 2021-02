Vecinos se congregaron frente al Municipio para reclamar seguridad

La mayoría de los frentistas que protestaron en la puerta del Palacio Municipal era de Villa Luzuriaga. “Necesitamos más policías en las calles”, exigieron.

En la tarde de lunes pasado, un nutrido grupo de vecinos se congregó frente a las puertas del municipio de La Matanza, sito en la localidad de San Justo, para reclamar más seguridad ante la ola de robos y crímenes que aqueja al Distrito.

Al grito de “seguridad, seguridad”, con pancartas y banderas, los frentistas hicieron oír su reclamo a días de la entrega de nuevos patrulleros para los efectivos policiales matanceros, en el marco del plan integral de seguridad diagramado por el gobernador Axel Kicillof, el ministro de Seguridad, Sergio Berni y el intendente Fernando Espinoza.

“En vez de estar patrullando, ponen a decenas de policías en la municipalidad y a nosotros, a los vecinos, nos cierran las puertas en la cara”, se quejó una vecina que participó de la manifestación.

Luzuriaga presente

La mayoría de los frentistas que protestaron en la puerta del Palacio Municipal eran de Villa Luzuriaga. Es que, en las últimas semanas, una seguidilla de asaltos violentos y otros tipos de ilícitos tienen en vilo a los habitantes de esa localidad.

Por ejemplo, el fin de semana pasado, los propios vecinos de Villa Luzuriaga impidieron que un grupo de personas que se movilizaba en una camioneta de alta gama usurpe una casa ubicada en la calle Jujuy, entre Cervantes y Garibaldi. «Estamos comunicados con el dueño de la propiedad y nunca nos dijo que iba a alquilar o vender la casa, estas personas vinieron a usurpar”, denunciaron.

Y finalizaron: “Salgo a pedir seguridad por vos, por mí y por mis vecinos. No me pienso quedar de brazos cruzados para ver cómo me matan o matan a mis seres queridos o a un vecino, esta es mi manera de reclamar seguridad. No me quedo solo en las redes sociales, necesitamos más policías en las calles”.

Alarmazo

También en Villa Luzuriaga tuvo lugar, en la noche del lunes último, el “alarmazo”. Cansados de los delitos, los lugareños hicieron sonar las sirenas, las alarmas vecinales y las bocinas de los autos en señal de protesta. “Es un ruidazo para que las autoridades despierten de una vez por t odas y hagan algo con la inseguridad”, dispararon.