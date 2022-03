Villa Constructora: denunciaron robos de instalaciones en la plaza Baldomero Díaz

Ubicada en la localidad de San Justo, había sido reformada y reinaugurada hace menos de un año, pero los vecinos alertaron que griferías, bebederos, máquinas para ejercitar y banderas fueron vandalizadas. Hace menos de un año, la plaza Baldomero Díaz, ubicada en el barrio de Villa Constructora, en la localidad de San Justo, había sido reformada y reinaugurada. De esta forma, se destinó un sector, cubierto con piso blando, para que los chicos disfruten de los juegos, se instalaron muchas mesas, bebederos con griferías, aspersores, máquinas para ejercitar y tres mástiles con las banderas bonaerense, nacional y municipal en cada uno. Sin embargo, todo fue robado o vandalizado.

“Es muy lamentable y triste lo que ocurrió porque es algo que debemos cuidar entre todos y que usamos familias, abuelos, tíos, todos. No sabemos quién o quiénes son los responsables, pero creemos que actúan durante la madrugada y cuando no llaman la atención, en un horario donde no haya gente viendo”, remarcó Marcela, vecina del barrio, en comunicación con Radio Universidad.

Según Marcela, todas las banderas fueron robadas menos la nacional, e incluso de uno de los mástiles se llevaron la soga. “Tampoco contamos con ninguna de las tres canillas, porque dos fueron robadas y la otra se rompió. El sistema de regadero era una belleza y no solo se lo llevaron, sino que arrancaron la instalación que está debajo de la tierra”, lamentó la vecina, y agregó que la bicicleta fija de ejercicio está inutilizable porque le quitaron los pedales.

“Estaría bueno que haya un domo o una cámara fija en la plaza para poder distinguir quién fue, y quizás así el responsable de esto tendría más cuidado. Se ve que pasan policías, pero estas cosas las hacen cuando no hay nadie en la plaza”, argumentó Marcela, y comentó que piensa que el autor del robo “es alguien que frecuenta y sabe los movimientos, porque alguien que pasa de casualidad no va a entrar a la plaza para ver si hay un bebedero para llevarse la grifería”.

Por último, en lo que a iluminación refiere, señaló que solo funcionan “tres o cuatro postes” de luz led, ya que el resto son tres faroles y «el sistema tiene que estar apagado porque, de lo contrario, hace que salte la térmica”. “Parece que es un problema de la instalación de la empresa y tiene que hacerse nuevamente. Además, al ser amarillas las luces, no iluminan y los árboles oscurecen mucho la plaza, por lo que esperamos que a la brevedad las arreglen y poden”, concluyó la vecina.