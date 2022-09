Villa Constructora: un grupo de mujeres realiza obras que benefician al barrio

Luego de perfeccionarse en talleres de albañilería, carpintería, electricidad y plomerías, más de 20 mujeres atienden las demandas vecinales con el fin de que los residentes de la zona vivan “dignamente”. Actualmente, se encuentran en plena construcción de un destacamento policial. Mujeres que realizan trabajos de albañilería, electricidad y plomería son las protagonistas de diversas obras que realizan en Villa Constructora, en la localidad de San Justo. Más de 20 mujeres que se capacitaron en estos oficios están pendientes de las inquietudes y necesidades expresadas por los mismos vecinos de la zona y, una vez determinada su siguiente tarea, se disponen a trabajar inmediatamente.

Las integrantes del grupo, de a poco, comenzaron a perfeccionarse en diversos talleres, ya sean de albañilería, carpintería y electricidad, en el marco del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, que busca generar propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socioproductivos, comunitarios y laborales que promuevan la inclusión social plena. “Yo las llamo ‘equipo hormiga’ porque arrancan, avanzan y no paran, siempre predispuestas”, aseguró Florencia González, dirigente matancera, en comunicación con El1 Digital. Al referirse a los proyectos que el grupo realiza, sostuvo que nacen a partir de las necesidades que los residentes de Villa Constructora expresan: “Siempre estamos pendientes y cerca de los vecinos, porque nuestra tarea es que puedan vivir dignamente en un barrio limpio y lindo”.

Labor comunitaria

El grupo femenino de trabajo se desempeñó en instituciones educativas para mejorar las condiciones de las instalaciones y garantizar un mejor espacio de aprendizaje para los alumnos. “En el barrio hay una escuela que estaba muy deteriorada. Les pregunté a las chicas si se animaban y empezamos. Las paredes del colegio estaban muy añejas y se empezaban a caer los revoques, entonces hicimos los arreglos necesarios y pintamos la escuela”, comentó González.

Asimismo, colaboraron con la escuela N° 178, que sufría de inundaciones que, como consecuencia, impedían que los alumnos asistan a clase por acumulación de agua en el patio del establecimiento educativo. Según González, el grupo hizo el patio nuevo, instaló canaletas y construyó un aula nueva que era necesaria en el lugar.

Actualmente, se encuentran trabajando en el destacamento policial de Villa Constructora. “Los vecinos me pedían si podíamos hacerlo de material porque era un lugar muy precario: tenía una parte que era un contáiner, donde entraba el agua de lluvia y, además, el espacio no contaba con una cocina. Esas no eran las condiciones en que tenía que estar, por eso empezamos a trabajar y construir ese hermoso destacamento”, expresó. La obra comenzó “hace aproximadamente tres semanas” y estiman finalizar “dentro de 20 o 30 días”.

Trabajo igualitario

Al ser consultada sobre las actitudes de las mujeres antes de incursionar en estas disciplinas, González aseguró que todas ellas, al comenzar, “estaban decididas” y “no tenían prejuicios”. “Son mujeres al frente, que no le tienen miedo a nada. Nunca dicen no, tampoco ponen excusas, sino que siempre están predispuestas a trabajar, son únicas”, elogió. En este contexto, comentó que los vecinos de la zona “se asombran de lo rápidas que son y de lo bien que trabajan”.

“Ellas tienen excelente aceptación en el barrio. Al principio quizás provoca sorpresa; cuando fui al destacamento y les comenté que ellas iban a estar a cargo de las obras me preguntaron ‘¿Las chicas?’ Pero, cuando las ven trabajar, se van todas las dudas que alguien pueda tener sobre ellas porque son un gran equipo y se ensamblan muy bien juntas”, celebró.

Para concluir, González, quien aseguró ser luchadora por la igualdad, sostuvo que las mujeres “han avanzado mucho” y que “no tienen límites”. “Si bien nos faltan muchas guerras por ganar, nosotras no tenemos un límite para hacer. Siempre me pregunto qué podemos aportar y, con el tiempo, vamos creciendo un pasito más. Hoy, siento una alegría enorme con las chicas, porque son guerreras y luchadoras”, cerró.