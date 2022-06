Villa Luzuriaga: pintaron una nueva Estrella Amarilla por otra víctima de siniestro vial

“El novio tuvo varias heridas, quebraduras, lo tuvieron que operar. El conductor se fue, y dicen que después se fue a entregar a la policía. Me dijeron que habían mandado un perito, porque querían averiguar a la velocidad a la que iba, y supuestamente no pudieron averiguar nada. Nos dicen que se están encargando de recolectar toda la información posible para ver qué pueden hacer. Pero esta persona está libre, manejando de vuelta. Supuestamente la camioneta no era de él, sino de la madre. Él sigue pancho su vida como siempre, como si nada, no se acercó a hablar con nosotros”.

“El novio de mi hija declaró hace unos meses, pero mucho no se acuerda. El caso lo lleva la Fiscalía 12 de San Justo. Por los testigos, la prioridad de paso la tenían ellos. Y venían circulando normal. Si la Suran venía despacio, no sale una persona despedida 20 metros contra un paredón”, afirmó el papá de Zoe.

En relación a Estrella Amarilla, Paniagua evaluó: “Por un lado, hacer algo así te levanta un poco. Por el otro, sabés que todo queda en la nada. Esta persona no quedó detenida, no le sacaron el registro. Cuando pasa algo así, creo que no habría que dejar libre a la persona y que siga manejando. Hay que sacarle el registro de entrada, no esperar a que se resuelva el juicio. Nosotros ni siquiera tenemos fecha de juicio. Todavía están recolectando informaciones”.

Por su parte, Mary Puntano, referente de Estrellas Amarillas de La Matanza, destacó que, además, en esta ocasión, el Municipio colaboró colocando carteles con la Estrella: “Desde el Municipio, colocaron tres carteles que faltaban y nos encontramos con el cartel de Zoe puesto. Así que hicimos pintada y ya teníamos el cartel”.