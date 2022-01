Villa Luzuriaga: trabajadores de una química denuncian deudas salariales

Empleados de la empresa Rame Productos Químicos S.R.L. se manifestaron porque aseguran que hay atrasos en los pagos de los salarios. “No se pagan los sábados o las horas extra como corresponde. Calculamos que estas deudas se arrastran desde hace dos años”, sostuvieron desde el sindicato del sector. Desde hace un tiempo, los trabajadores de la empresa Rame Productos Químicos S.R.L. denuncian atrasos en los pagos de sus honorarios, los que dependen según cada caso. Y, como el conflicto no parece estar cerca de solucionarse, la semana pasada, cortaron el tránsito en Monseñor Bufano para hacer visible su problemática. En diálogo con El1 Digital, Javier Perelman, integrante del Sindicato del Personal Químico y Petroquímico (SPIQYP), aseguró que “los trabajadores están con diferencias salariales hace bastante tiempo, y la pandemia profundizó esto”. “Calculamos que estas deudas se arrastran desde hace unos dos años”, agregó.

Además, sostuvo que, en la empresa, que posee una plantilla de “unos 25 trabajadores, entre el salón de ventas y los administrativos”, cada situación es particular. “En todos los casos, la diferencia salarial es diferente porque depende de las horas. No se pagan los sábados ni las horas extra como corresponde”, precisó. Además, sostuvo que, en la empresa, que posee una plantilla de “unos 25 trabajadores, entre el salón de ventas y los administrativos”, cada situación es particular. “En todos los casos, la diferencia salarial es diferente porque depende de las horas. No se pagan los sábados ni las horas extra como corresponde”, precisó.

“Hemos intentado hablar con los dueños de la compañía en noviembre, pero hay muchas vueltas y nunca hubo una solución”, indicó, y añadió: “Está interviniendo el Ministerio de Trabajo de la Nación y se llegó a una conciliación obligatoria, pero no arribamos a ningún acuerdo. Parece un capricho de las autoridades de la empresa”.

Por otra parte, Perelman hizo hincapié en que el conflicto con la firma, además, tiene una arista gremial, que empeora la situación: “Hace poco, hubo elecciones de delegados pero la empresa no quiere aceptar el reconocimiento de la comisión interna de delegados”. “Los trabajadores no quieren más la ley del rebenque. Ellos quieren trabajar las ocho horas por un salario digno y sin necesidad de matarse para, después, llegar a sus casas tranquilos”, señaló, al tiempo que no descartó que realicen una nueva manifestación en caso de no llegar a un acuerdo con la patronal.