Villa Luzuriaga: vandalizaron una placa en homenaje a un detenido desaparecido

En diálogo con El1 Digital, Delfina Patiño, abogada e integrante de la agrupación de Derechos Humanos, aseguró que estos actos “vienen sucediendo con mucha asiduidad”. “Los Congett son una familia comprometida, militante y querida por su propio barrio, y lo que nos llama poderosamente la atención es que hayan hecho este tipo de vandalismo en la puerta de una casa y nadie vio nada, porque se repite lo mismo que ocurrió aquel 20 de noviembre del 1976, cuando tampoco nadie vio nada”, advirtió.

A través de una publicación en redes sociales, HIJOS Regional La Matanza destacó: “Los actos de vandalismo cobardemente se vienen realizando desde sectores negacionistas que con saña e impunidad atacan la memoria de nuestros seres queridos”. “En cambio, nosotros militamos la memoria, para que se respete y no nos vuelva a suceder; la verdad, para que se sepa qué es lo que pasó con el terrorismo de Estado que se ejerció en aquellos años; y la justicia, porque todos la merecemos”, sentenció Patiño.

Memoria, verdad y justicia

Patiño explicó que el caso de Jorge Luis Congett fue parte de la causa de la Brigada de San Justo, donde sus hijas, después de 45 años, tuvieron que reconocer los rostros de los secuestradores de su padre, dos de los cuales están presos con una pena de cadena perpetua. “Es una prueba más de que la memoria siempre está intacta, por eso me provoca mucha lástima saber cómo hay gente que no entiende o no quiere entender lo que pasó”, aseguró.

A casi 40 años del retorno a la democracia, Patiño aseveró que, hoy en día, “hay muchas causas que siguen abiertas, tribunales que no están integrados y, en el camino, se nos van muriendo los testigos”. “Como sociedad, una de las cosas que deberíamos hacer es militar el amor; no en vano dicen que los pueblos que no recuerdan no tienen en cuenta su historia y, si no hacemos eso, corremos el riesgo de que nos vuelvan a pasar las mismas cosas”, lamentó.

Para concluir, la integrante de HIJOS Regional La Matanza destacó: “Seguiremos levantando la memoria de nuestros 30.000 desaparecidos”. “Estaremos luchando por causas justas, siempre al lado de los que nos necesitan, así como lo hicieron nuestros padres y nuestros seres queridos que hoy no están”, cerró.